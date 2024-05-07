٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١١:٤٣ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85468797
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اللواء سلامي: عالم الاستكبار لا يعرف حدودا للسيطرة على العالم الإسلامي

٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١١:٤٣ ص
رمز الخبر: 85468797

طهران/ 7 ايار/ مايو/ ارنا- قال القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء سلامي: إن عالم الاستكبار بقيادة الولايات المتحدة لا يعرف حدودا للسيطرة على العالم الإسلامي.

وقال في مراسم الأربعين لاستشهاد المستشارين العسكريين الإيرانيين في قنصلية بلادنا في سوريا: اليوم مراسم أربعينية ثمانية رجال غیورین ومتحمسين، جعلوا من الهجرة بداية جهادهم
  دفاعا عن حرمة الإسلام وعزة المسلمين وإنقاذ العالم الإسلامي من السياسة الغربية بقيادة أمريكا.

وأضاف:من خلال رصد التطورات العالمية، نصل الی هذه الحقیقة أن الحدود التي تفصل الدول الإسلامية عن بعضها البعض وتمنحها هوية سياسية مستقلة لن تفصل أبداً بين سياسة الاستكبار وإن عالم الاستكبار بقیادة أمريكا لا يعرف حدودا للسيطرة على العالم الإسلامي.

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