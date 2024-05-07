القضاء الايراني: استضافة المتهمين في قضية زمرة خلق الارهابية جريمة ضد الاتفاقيات الدولية

وانعقدت اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية من الجولة الجديدة للمحكمة التي تنظر في التهم الموجهة الى 104 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق والمعروفة أيضا بزمرة خلق الارهابية، ومحاكمة هذه المنظمة كشخصية اعتبارية في الفرع الحادي عشر للمحكمة الجنائية بمحافظة طهران.

ويتضمن سجل جرائم زمرة خلق الإرهابية تاريخا أسود ومعاديا للإنسانية راح ضحيته أكثر من 17 ألف مدني إيراني، كما لديها سجل حافل بالاغتيالات السياسية والدينية والعلمية .

وبدأت الجلسة الأولى لمحكمة التحقيق في جرائم وأفعال عناصر زمرة خلق الإرهابية في 11 كانون الثاني/يناير 2024، وعقدت حتى الآن 11 جلسة لمحاكمة المتهمين في هذه القضية.

استضافة الارهابيين تعد جريمة

وفي الجلسة القضائية الالكترونية (عن بعد) الثانية، حذر القاضي حجة الاسلام دهقاني الدول التي تستضيف المتهمين في هذه القضية، موضحا بأن استضافة هؤلاء المتهمين تعتبر جريمة ضد الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب>

و اشار الى انه يجب على هذه الدول، كما فعلت فرنسا، اعادة النظر في استضافة المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية وجرائم ضد الإنسانية،والتعاون مع المنظمات الدولية فيما يتعلق بتسليمهم وفقا للنشرة الحمراء الصادرة.

وطالب الشعب الالباني بالضغط على حكومة بلادهم التي تستضيف هؤلاء المتهمين في هذه القضية، و متابعة تسليمهم الى إيران.

يتبع**