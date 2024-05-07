مسؤول يمني: سيتلقى الکیان الصهيوني صفعة أشد إيلاماً

وقال الحوري في مقابلة مع مراسل إرنا الیوم الثلاثاء: إن توسع وكثافة العمليات في المرحلة الرابعة يعتمد على غباء الکیان الصهيوني وداعميه؛ الغباء الذي سيؤدي إلى تدمير هذا الکیان.

وأضاف: معالم المرحلة الرابعة واضحة في بيان القوات المسلحة الذي قسمها إلى مرحلتين؛ الأولى بدأ تنفيذها وتتمثل في منع السفن المخالفة لقرار اليمن بحضر وصولها إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة باستهدافها أينما تطالها أيدي القوات المسلحة اليمنية و المرحلة الثانية في حال اجتياح مدينة رفح.

وتابع: فإن التطوير المستمر للقدرات العسكرية اليمنية منذ 7 أكتوبر 2023 قد بلغت مستويات هامة ومؤثرة ولم تكن في الحسبان لأن التوجه اليمني كان جاداً وصادقاً ولا مزايدة فيه ولذلك فان التطوير الكمي والنوعي هو القائم اليوم وفي المستقبل ومن حيث المبدأ فان اليمن لا تعلن موقفاً إلا وقد سبقته بالفعل.

وقال الحوري: التصعيد ومراحله تتعلق بالأخطاء التي سيرتكبها العدو الصهيوني والحماقة التي تقوده الى حتفه بإذن الله وبالفعل سيكون لكل مرحلة خصائصها وقوتها ونوعيتها من حيث الجغرافيا التي تشملها والفعل العسكري الذي يناسبها.

وتابع قائلا: إن أفضل سلاح نمتكله هو الإرادة والاقدام ووحدة اتخاذ القرار والتسليم المطلق للقرارات الحكيمة التي تتخذها القيادة وترجمتها على كل الأصعدة بما فيها المجال الحربي ويواكبها اعانة واسعة من الله عز وجل في كل المسارات.

وأردف: تصعيد اليمن لعملياتها ضد الاحتلال الاسرئيلي ينطلق من الواجب الديني والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من مجازر إبادة من أكثر من 7 أشهر في ظل تواطؤ غربي ومشاركه أمريكية مباشرة، كما أنه يأتي في مرحلة حساسة عطل فيها العدو الصهيوني كل الجهود لإيقاف عدوانه الغاشم وحصاره الجائر على غزة.

وأکد:كذلك يأتي اتساقاً مع موقف القيادة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي الذي يستعرض اسبوعياً كل المستجدات ويحدد معالم التوجهات اليمنية الداعمة والمساندة لفلسطين.

طوفان الشعب اليمني أذهل كل العالم في مواقفه المتقدمة دعماً لفلسطين

وقال امين سر المجلس السياسي الأعلى لحكومة الانقاذ الوطني اليمنية في صنعاء: طوفان الشعب اليمني أذهل كل العالم في مواقفه المتقدمة جداً دعماً لفلسطين وقد مثلت الحالة الثورية أعلى مراحلها في كل ساحات اليمن التي تنسجم مع ثوابت اليمن ومواقفه التاريخية مع القضية الفلسطينية التي بات ينظر اليها بطريقة جديدة .

وأضاف: أنه بالإمكان الحاق الهزيمة بالعدو الصهيوني إذا ما تكاملت الجهود وتوحدت الرايات وفق منهج قرآني واضح يكشف موقف اليهود من الإسلام ومن البشرية جمعاء وأهمية مواجهتهم بوعي وبصيرة ووفق انطلاقة جهادية تحت قيادة موحدة لاتخشى تهديدات الأمريكي والبريطاني والصهيوني.

وتابع: إن الموقف اليمني أصبح مختلفاً ولم تعد هناك إرادة سياسية منفصلة عن إرادة الشعب وكل ذلك ينظر إليه باهتمام وتربص وخشية من العدو الذي دائماً مايحرص على التفريق بين القيادة والشعب فهو يرى المتغير اليمني القائم خطراً استراتيجياً عليه.

وصرح:انكشفت عورة الكثير من الأنظمة العربية والإسلامية في هذه المرحلة وقد علمنا ببعضها من قبل أنظمة التطبيع والعمالة، لكننا اليوم وللأسف نقول أن مواقف أنظمة وشعوب العربية والإسلامية لم ترق إلى مستوى الحدث والمتغير العالمي القائم وستندم على مواقفها السلبية أو الحيادية تجاه ما يحصل من جرائم بحق أهلنا في فلسطين ولن يكون مصيرها مستقبلاً إلا عدم التوفيق إذا لم تشهد الاضطرابات والمتغيرات العاصفة داخلها خصوصاً فيما كانت تظن أنها تحافظ عليه بموقفها المتخاذل وقد كان يكفيها أن تتأمل الموقف الغربي الموحد المتكالب على فلسطين والمقاومة وعلى الإسلام عموماً.

الشعب اليمني يتحمل تكاليف الدفاع عن فلسطين

وأکد: الشعب اليمني العظيم والقيادة اليمنية الحكيمة يدركان جيدأً حجم العداء الذي يكنه الأمريكي والبريطاني والصهيوني ضد اليمن نتيجة الموقف المشرف وأن هذا العداء يمكن أن يلحق باليمن العديد من الاضرار الاقتصادية والسياسية والعسكرية إضافة إلى محاولات العدو خلخلة الجبهة الداخلية واضعافها ولكن كل ذلك لن يمثل سبباً لإضعاف الموقف اليمني السياسي والعسكري.

⁠وأضاف الحوري:صنعاء ضبطت عدة خلايا والعصابات التجسسية وكان اخرها الخلية ألتي أعلنت عنها الأجهزة الاستخباراتية الوطنية مؤخرا والتي كانت تهدف لإلحاق الضرر بعمليات اليمن العسكرية المساندة لفلسطين ضد العدو الصهيوني وهي ايضا تهدف لبث الفتنة في اوساط المجتمع من عدم جدوائية هذه العمليات وإن الشعب بحاجة لإستحقاقات ذات اولوية وغير ذلك من السموم التي دأبت على طرحها أجهزة مخابرات العدو بعد إن فشلت في الميدان.

وشدد: نقول لهم إن كل مخططاتهم تفشل وستفشل في المستقبل لإن الأجهزة اليمنية لهم بالمرصاد وستضرب بيد من حديد على يد كل من يشارك أو يسهم في إقلاق السكينة العامة ويزعزع الإستقرار الداخلي ولامجال لسرد العديد من الملفات والقضايا ألتي حاول العدو أن يثيرها وسقطت في ايدي رجال الأمن وحراس الثورة اليمنية المباركة ألتي قفزت بالموقف اليمني ليكون في مقدمة الحامين للكرامة والشرف العربي والإسلامي تجاه استکبار الغرب وادواته.

انتهی**1426