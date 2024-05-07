اسلامي : لطالما كانت إيران منتجة ومصدرة للعلوم والتكنولوجيا

قال محمد إسلامي ظهر اليوم (الثلاثاء) في المؤتمر الدولي للعلوم والتكنولوجيا النووية في أصفهان: إيران مهد الحضارة والتاريخ وطالما كانت منتجة ومصدرة للعلوم والتكنولوجيا ونجحت في التأثير على العالم.

وأضاف: بعد انتصار الثورة الإسلامية، أتيحت هذه الفرصة لشعبنا العزيز لاتخاذ خطوات نحو التقدم في العلوم والتكنولوجيا النووية في البلاد.

وتابع قائلا: إن طلابنا وأساتذتنا كانوا دوما قادرين على التعاون في المجالات الصناعية.

وشدد بالقول: لقد سعت الایحاءات العدائية للكيان الصهيوني ونظام الهيمنة ضد إيران، وراء تشويه الرأي العام العالمي فيما يتعلق بالعلم النووي الإيراني، ووفرت ذريعة لفرض الحظر علی البلاد وهذا ما جعلنا نسير على طريقنا بشكل أكثر حزما.

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