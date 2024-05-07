٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٢:٤٩ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85469166
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غروسي: يمكن لمؤتمر أصفهان أن يساعد في تعاون العلماء النوويين في إيران والعالم

٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٢:٤٩ م
رمز الخبر: 85469166
غروسي: يمكن لمؤتمر أصفهان أن يساعد في تعاون العلماء النوويين في إيران والعالم

طهران/7 ايار/مايو/ارنا- قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" : تم حرماننا من تعاون العلماء النوويين في إيران والعالم بسبب التحديات السياسية ويمكن لمؤتمر أصفهان أن يساعد في تعاون العلماء النوويين.

وقال رافائيل غروسي اليوم الثلاثاء في المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتقنيات النووية المنعقد في أصفهان: واجهنا في السنوات الماضية تحديات خطيرة في مجالات الصحة والطاقة وغيرها من الأمور مضیفا أن الطاقة النووية يمكن أن تحل العديد من التحديات الحالية.

وأردف قائلا: إن الفيضانات وارتفاع درجة حرارة الهواء يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على كل شيء.  

و صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: قبل بضعة أشهر، تم التأكيد على ضرورة خفض استهلاك الكربون إلى الصفر خلال مؤتمر الأطراف ‌ (COP ).
وأوضح أن أمراض مثل السرطان  من أخطر التحديات في العالم، ونحن نواجه أكثر من 4 ملايين حالة سرطان كل عام.

وأضاف غروسي: لقد حرمنا من تعاون العلماء النوويين في إيران والعالم بسبب التحديات السياسية وإن هذا المؤتمر يمكن أن يساعدنا في حل هذه المشاكل.

وأعلن: بالأمس واليوم في طهران وأصفهان تحدثنا عن مواجهة التحديات.
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