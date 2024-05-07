غروسي: يمكن لمؤتمر أصفهان أن يساعد في تعاون العلماء النوويين في إيران والعالم

وقال رافائيل غروسي اليوم الثلاثاء في المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتقنيات النووية المنعقد في أصفهان: واجهنا في السنوات الماضية تحديات خطيرة في مجالات الصحة والطاقة وغيرها من الأمور مضیفا أن الطاقة النووية يمكن أن تحل العديد من التحديات الحالية.

وأردف قائلا: إن الفيضانات وارتفاع درجة حرارة الهواء يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على كل شيء.

و صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: قبل بضعة أشهر، تم التأكيد على ضرورة خفض استهلاك الكربون إلى الصفر خلال مؤتمر الأطراف ‌ (COP ).

وأوضح أن أمراض مثل السرطان من أخطر التحديات في العالم، ونحن نواجه أكثر من 4 ملايين حالة سرطان كل عام.

وأضاف غروسي: لقد حرمنا من تعاون العلماء النوويين في إيران والعالم بسبب التحديات السياسية وإن هذا المؤتمر يمكن أن يساعدنا في حل هذه المشاكل.

وأعلن: بالأمس واليوم في طهران وأصفهان تحدثنا عن مواجهة التحديات.

انتهی**3280