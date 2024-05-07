ايران تحاكم امريكا لقاء جرائمها بحق مرضى الـ ثلاسيميا

وافادت "ارنا"، ان محكمة تابعة لمجمع الامام الخميني (رض) القضائي في طهران، تتولى متابعة هذا الملف برئاسة القاضي "حسين زادة".

وقد وجهت مذكرة الاتهام في هذا الملف، باسم المرضى الايرانيين المصابين بـ الثلاسيميا، ضد الحكومات الامريكية المتورطة في فرض العقوبات الظالمة واللاشرعية على تصدير الدواء الخاص بهم من قبل الشركات الصيدلانية الاجنبية.

وفي سياق متصل، صرح رئيس منظمة الدواء والغذاء الوطنية الايرانية "سيد حيدر محمدي" لمراسل ارنا، ان هناك بعض الشركات الاجنبية الناشطة في مجال انتاج وتصدير الدواء، والتي تتنصل عن بيع الادوية الى ايران بذريعة العقوبات الامريكية.

وعزا محمدي اسباب الشحة التي تحدث بين حين واخر في مجال الادوية المستوردة لمرضى الثلاسيميا، الى هذه العراقيل الدولية التي تفرضها واشنطن.

انتهى ** ح ع