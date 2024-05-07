٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:٤١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85469225
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ايران تحاكم امريكا لقاء جرائمها بحق مرضى الـ ثلاسيميا

٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:٤١ م
رمز الخبر: 85469225
ايران تحاكم امريكا لقاء جرائمها بحق مرضى الـ ثلاسيميا

طهران / 7 ايار / مايو / إرنا – بدأت محكمة ايرانية اليوم الثلاثاء، اولى جلسات الاستماع الى شكاوي المواطنين من ذوي المصابين بـمرض الـ "ثلاسيميا" في البلاد، ضد الولايات المتحدة الامريكية لكونها تفرض عقوبات على الشركات الاجنبية التي ترغب في توريد الادوية الخاصة بهؤلاء المرضى الى ايران.

وافادت "ارنا"، ان محكمة تابعة لمجمع الامام الخميني (رض) القضائي في طهران، تتولى متابعة هذا الملف برئاسة القاضي "حسين زادة".

وقد وجهت مذكرة الاتهام في هذا الملف، باسم المرضى الايرانيين المصابين بـ الثلاسيميا، ضد الحكومات الامريكية المتورطة في فرض العقوبات الظالمة واللاشرعية على تصدير الدواء الخاص بهم من قبل الشركات الصيدلانية الاجنبية.

وفي سياق متصل، صرح رئيس منظمة الدواء والغذاء الوطنية الايرانية "سيد حيدر محمدي" لمراسل ارنا، ان هناك بعض الشركات الاجنبية الناشطة في مجال انتاج وتصدير الدواء، والتي تتنصل عن بيع الادوية الى ايران بذريعة العقوبات الامريكية.

وعزا محمدي اسباب الشحة التي تحدث بين حين واخر في مجال الادوية المستوردة لمرضى الثلاسيميا، الى هذه العراقيل الدولية التي تفرضها واشنطن.

انتهى ** ح ع

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