حماس : على نتنياهو قبول الاتفاق للحفاظ على حياة من تبقى من أسراه

وقال "أبو مرزوق" في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن "كل دول العالم تدعم وقف إطلاق النار في غزة، حتى الإسرائيليين، باستثناء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"؛ مشيرا إلى أن "الاحتلال لم يوافق على أي مقترح قدمه الوسطاء، ولم نتفق على شيء إلى حد الآن".

وكشف القيادي في حماس بأن الحركة، "خفضت في أعداد الأسرى، والاسرى الاسرائيليين المطلوب تبادلهم استجابة لمطالب أمريكية"؛ معتبرا أن "نتنياهو يرسل وفدا بلا صلاحيات لإفشال الاتفاق ويقصف رفح بزعم الضغط على حماس".

وأضاف : الاحتلال لم ينجز أيا من أهدافه التي وضعها للحرب على غزة، وإقفال معبر رفح خطوة بسيطة مقارنة بجرائم الاحتلال في قطاع غزة.

ولفت ابومرزوق إلى، أن "خروج المرضى من معبر رفح كان محدودا حتى قبل إغلاقه من قبل قوات الاحتلال حيث كان يسمح بخروج الأطفال والنساء فقط من المعبر قبل إغلاقه".

وكانت حركة حماس أعلنت الاثنين، أنها أبلغت الوسطاء القطري والمصري بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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*المصدر: وکالة معا الاخباریة