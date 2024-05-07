السفير الايراني لدى طاجيكستان : ايران بوابة اسيا الوسطى على الاسواق العالمية

وافادت ارنا، ان "حقيقتيان" قال ذلك، خلال اجتماع بمركز الصداقة والتعاون التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، في المعهد رئاسة طاجيكستان؛ حضره جمع من كبار مسؤولي الخارجية الطاجيكية الى جانب سفراء الدول الاعضاء والمراقبون لدى هذه المنظمة.

ونوه السفير الايراني في كلمته امام الاجتماع، الى اهمية منظمة اسيا الوسطى التي تحظى بموقع ستراتيجي يربط بين الحضارات والقارات، كما اكد على تعزيز الامن والاستقرار في هذه المنطقة نظرا لطاقاتها الوفيرة ومنها الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والمناجم.

واوضح، ان اسيا الوسطى تشكل النواة الرئيسية لمنظمة شنغهاي وتعمل على ارساء السلام والرخاء المشترك.

وفي السياق، نوه السفير حقيقتيان بدور الجمهورية الاسلامية في تسهيل وصول الدول الاقليمية الى المياه الحرة والاسواق العالمية، قائلا : ان موقع ايران الستراتيجي باعتبارها الجسر الذي يصل اسيا الوسطى بمنطقة الخليج الفارسي، تتيح لها ميزات خاصة وتمكنها من ربط بلدان اسيا الوسطى بالاسواق العالمية عبر الخليج الفارسي والمحيط الهندي، مرورا بمدينتي بندر عباس (محافظة هرمزكان – جنوب) وتشابهار (محافظة سيستان وبلوشستان – جنوب شرق) .

انتهى ** ح ع