٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٥٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85469369
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السفير الايراني لدى طاجيكستان : ايران بوابة اسيا الوسطى على الاسواق العالمية

٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٥٠ م
رمز الخبر: 85469369
السفير الايراني لدى طاجيكستان : ايران بوابة اسيا الوسطى على الاسواق العالمية

طهران / 7 ايار / مايو / إرنا – قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى جمهورية طاجيكستان "علي رضا حقيقتيان" : ان ايران تحظى باهمية ستراتيجية من حيث تسهيل وصول بلدان اسيا الوسطى الى المياه الحرة وترانزيت السلع عبر هذه المنطقة الى سائر نقاط العالم.

وافادت ارنا، ان "حقيقتيان" قال ذلك، خلال اجتماع بمركز الصداقة والتعاون التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، في المعهد رئاسة طاجيكستان؛ حضره جمع من كبار مسؤولي الخارجية الطاجيكية الى جانب سفراء الدول الاعضاء والمراقبون لدى هذه المنظمة.

ونوه السفير الايراني في كلمته امام الاجتماع، الى اهمية منظمة اسيا الوسطى التي تحظى بموقع ستراتيجي يربط بين الحضارات والقارات، كما اكد على تعزيز الامن والاستقرار في هذه المنطقة نظرا لطاقاتها الوفيرة ومنها الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والمناجم.

السفير الايراني لدى طاجيكستان : ايران بوابة اسيا الوسطى على الاسواق العالمية

واوضح، ان اسيا الوسطى تشكل النواة الرئيسية لمنظمة شنغهاي وتعمل على ارساء السلام والرخاء المشترك.  

وفي السياق، نوه السفير حقيقتيان بدور الجمهورية الاسلامية في تسهيل وصول الدول الاقليمية الى المياه الحرة والاسواق العالمية، قائلا : ان موقع ايران الستراتيجي باعتبارها الجسر الذي يصل اسيا الوسطى بمنطقة الخليج الفارسي، تتيح لها ميزات خاصة وتمكنها من ربط بلدان اسيا الوسطى بالاسواق العالمية عبر الخليج الفارسي والمحيط الهندي، مرورا بمدينتي بندر عباس (محافظة هرمزكان – جنوب) وتشابهار (محافظة سيستان وبلوشستان – جنوب شرق) .

انتهى ** ح ع

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