الرئيس الاوزبكي : إيران دولة قوية ذات قدرات كبيرة

وقام سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى أوزبكستان، محمد علي إسكندري، اليوم الثلاثاء، بتقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس الاوزبكي شوكت ميرضيايف، في مقر الرئاسة بالعاصمة طشقند.

وخلال هذه المراسم، نقل السفير إسكندري تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي إلی نظیره الاوزبکي.

من جانبه، وجه الرئيس الاوزبكي خطابه الى السفير الإيراني، قائلاً : إنّ العلاقات الحالية بين أوزبكستان وإيران تنبثق من جذور تاريخية تمتد لآلاف السنين؛ مردفا ان إيران اليوم دولة قوية ذات قدرات اقتصادية وثقافية وفكرية كبيرة.

وتابع : إنّ الزيارات التاريخية بين مسؤولي البلدين، في السنوات الأخيرة والاتفاقيات الاساسية التي تم التوصل اليها في مرحلة التعاون الجديدة، ساهمت في ترسيخ العلاقات الايرانية الاوزبكية.

واستطرد ميرضيايف : اليوم، أصبح تبادل الوفود على مختلف المستويات أكثر نشاطًا من ذي قبل؛ لافتا بان حجم التجارة الثنائية آخذ في التزايد، وعدد الشركات المشتركة سجل نموا الى 300 شركة.

وتابع : لقد تمّ وضع خطط وخرائط طريق محددة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولا إلى مليار دولار سنوياً.

وقال ميرضيايف : تُبدي أوزبكستان اهتماماً بتوسيع التعاون مع إيران في مجالات التعدين والطاقة والصناعات الكيميائية والزراعة والصحة والأدوية، مؤكدا : نحن نولي أهمية كبيرة للاستفادة القصوى من طاقات التعاون الثنائي في مجال ممرات الترانزيت.

كما أعرب رئيس أوزبكستان عن شكره وتقديره لمشاعر المحبة الأخوية التي عبر عنها رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واثنى على جهود السفير الإيراني في هذا الخصوص، متمنياً له بالصحة والتوفيق في مهامه.

وبدوره، قدم السفير الإيراني في طشقند شرحا لسياسات الحكومة الايرانية الثالثة عشرة، والتي تركز بشكل خاص على تعزيز التعاون مع دول الجوار والمنطقة.

انتهی**2054 / ح ع **