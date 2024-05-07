٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:٢٣ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85469420
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المشّاط : الیمنیون يتلقون الكثير من الإغراءات للتخلي عن اسناد غزة لكنهم يرفضونها

٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:٢٣ م
رمز الخبر: 85469420
المشّاط : الیمنیون يتلقون الكثير من الإغراءات للتخلي عن اسناد غزة لكنهم يرفضونها

طهران/7 أیار/مایو/ارنا-کشف رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن "مهدي المشاط"، أن "اليمنيين يتلقون الكثير من الإغراءات حتى يتوقفوا عن قرار مساندة غزة، لكنهم يرفضونها لأنها تتعارض مع دينهم وقيمهم ومبادئهم".

وشدد المشاط في تصريثح له اليوم الثلاثاء، على "إن الشعب اليمني سيواصل مشواره في مؤسسات الدولة مع قيادته حتى تحرير كامل البلد، وحتى رفع الحصار والظلم عن أهلنا في غزة".

وفي جانب اخر، حذر رئيس المجلس السياسي الاعلى في صنعاء، من "المخاطر التي يضعها الأمريكي أمام اليمن"، ووصف ذلك بأنه "محك كبير يتعلق بدين اليمنيين وكرامتهم".

وأوضح المشاط، أن "العدو فشل في المواجهة العسكرية، لكنه يراهن على سياسات أخرى، وعلى الإخوة في مؤسسات الدولة إدراك ذلك".

وفيما نوه الى أهمية الوعي والوحدة لمواجهة الأعداء وإفشال مؤامراتهم، اكد المشاط بان "اليمنيين سيقفون سدًا منيعًا لإفشال كل المؤامرات.. وسيتجهون إلى ميدان المواجهة في كل المجالات حتى ينالوا الحرية الكاملة لبلدهم".

انتهی** 2054

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المصدر:  المسيرة

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