امير عبداللهيان يؤكد على تطوير العلاقات بين ايران وروسيا في مختلف المجالات

وخلال استقباله سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الاتحاد الروسي كاظم جلالي شدد، اكد امير عبداللهيان، آخذاً بعين الاعتبار التوجهات المشتركة لإيران وروسيا في العديد من القضايا الدولية والإقليمية، على ضرورة السعي لتحسين العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في المجال الاقتصادي والتجاري، وذلك تماشيا مع الاهتمام الخاص من قبل رئيسي البلدين.

من جانبه قدم سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا الاتحادية تقريرا عن آخر الأوضاع حول العلاقات بين ايران وروسيا.

وأشار جلالي إلى توسيع العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا، وأكد على توفير البنية التحتية للتفاعلات التجارية، بما في ذلك مسألة الترانزيت الجمركي والقضايا النقدية والمصرفية.

كما تم خلال هذا اللقاء استعراض آخر تطورات الاتفاقية الشاملة بين البلدين.

انتهى ** 2342