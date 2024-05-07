الممثل الخاص لرئيس الجمهورية: التسهيلات على الحدود مع أفغانستان تؤدي إلى زيادة الصادرات

وقال حسن كاظمي قمي، يوم الثلاثاء، على هامش الاجتماع التنسيقي الأول لمسؤولي المحافظات المتاخمة لأفغانستان أن هذه الاجتماعات ونظرا الى انعقادها في المحافظات الحدودية المجاورة لأفغانستان، فإنها ستساعد على التعاون بين محافظات البلدين، وكلما زاد هذا التعاون فإنه سيحد من تهريب المخدرات، فضلا عن زيادة فرص العمل وتحقيق الاستقرار لسكان الحدود.

وتابع ان اعتماد نفس الإجراءات على الحدود هو عملية إيجابية ويجعل جميع الأجهزة الموجودة على الحدود متكاملة ومنسقة في إطار واحد.

وقال الممثل الخاص لرئيس الجمهورية لشؤون أفغانستان انه نظراً للتعاون الجيد بين الأجهزة الحدودية وكذلك المجالات التي تم توفيرها، فقد تم خلق مناخ جيد لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

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