٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١:٢٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85469569
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الممثل الخاص لرئيس الجمهورية: التسهيلات على الحدود مع أفغانستان تؤدي إلى زيادة الصادرات

٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١:٢٠ ص
رمز الخبر: 85469569
الممثل الخاص لرئيس الجمهورية: التسهيلات على الحدود مع أفغانستان تؤدي إلى زيادة الصادرات

مشهد/ 8 ايار/مايو/ارنا- قال الممثل الخاص للرئيس الايراني لشؤون أفغانستان إن متابعة مسار الانشطة على صعيد التسهيلات على الحدود المشتركة مع أفغانستان يمكن أن تؤدي إلى تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال حسن كاظمي قمي، يوم الثلاثاء، على هامش الاجتماع التنسيقي الأول لمسؤولي المحافظات المتاخمة لأفغانستان أن هذه الاجتماعات ونظرا الى انعقادها في المحافظات الحدودية المجاورة لأفغانستان، فإنها ستساعد على التعاون بين محافظات البلدين، وكلما زاد هذا التعاون فإنه سيحد من تهريب المخدرات، فضلا عن زيادة فرص العمل وتحقيق الاستقرار لسكان الحدود.

وتابع ان اعتماد نفس الإجراءات على الحدود هو عملية إيجابية ويجعل جميع الأجهزة الموجودة على الحدود متكاملة ومنسقة في إطار واحد.

وقال الممثل الخاص لرئيس الجمهورية لشؤون أفغانستان انه نظراً للتعاون الجيد بين الأجهزة الحدودية وكذلك المجالات التي تم توفيرها، فقد تم خلق مناخ جيد لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

انتهى ** 2342

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