رئيس الجمهورية: الحكومة اوفت بوعدها بتوفير مليون فرصة عمل سنويا في البلاد

وفي المقابلة التلفزيونية التي اجريت معه على الهواء مباشرة مساء الثلاثاءن قال آية الله رئيسي عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخلق فرص العمل: إن الحكومة لم تتخلف عن وعدها بتوفير مليون فرصة عمل سنويًا، كما ساعدت المصانع والورش التي تم إحياؤها في زيادة فرص العمل.

وأضاف: ان نسبة البطالة انخفضت إلى 7% وفي بعض محافظاتنا تصل إلى 8% تقريباً. وفي هذا الصدد، نعتبر أنفسنا ملتزمين بخلق فرص العمل، وخاصة للمتعلمين، وقد قال قائد الثورة إن الشركات القائمة على المعرفة يجب أن تتزايد كماً ونوعاً. يوم تولينا الحكومة كان هناك 5000 شركة معرفية نشطة، في حين تضاعفت اليوم الى 10000 شركة.

وأكد: ان المجال جاهز لتوظيف خريجي الجامعات، وأقول لهم أنه بمساعدة الجامعات ودائرة شؤون العلوم والتكنولوجيا بديوان الرئاسة وواحات العلوم والتكنولوجيا تم توفير المجال للانشطة كما قمنا بتفعيل صندوق لتقديم التسهيلات والدعم للشركات القائمة على المعرفة وريادة الأعمال.

*البلاد بحاجة الى بناء 4 ملايين وحدة سكنية

وبخصوص موضوع الاسكان ، قال آية الله رئيسي: ان بناء 4 ملايين وحدة سكنية هو حاجة البلاد، وثانيا، قانون قفزة إنتاج المساكن كلف الحكومة ببناء 4 ملايين وحدة خلال 4 سنوات، وانطلاقاً من هذه الحاجة فقد شددت على بذل الجهود لحل مشكلة الإسكان.

وذكر: بدأنا تنفيذ هذا الوعد في البلاد وشهدنا بناء 2 مليون و400 ألف وحدة سكنية لغاية الان (خلال فترة عامين ونصف). ويجري حاليا بناء المساكن الريفية، وتم تسليم أكثر من 260 ألف مسكن ريفي.

*السيطرة على التضخم

واعتبر آية الله رئيسي العامل الأول للتضخم هو عجز الموازنة وقال: يجب إزالة الأسباب حتى ينخفض ​​التضخم. وفي النصف الثاني من عام 1400 هـ.ش (انتهى في 20 اذار/مارس 2022)، حاولنا التغلب على عجز الموازنة ليس عن طريق الاقتراض من البنك المركزي أو طباعة النقود، بل عن طريق إنتاج وتوليد الدخل، وهو ما حدث.

وأكد رئيس الجمهورية: في عام 1401هـ.ش (انتهى في 20 اذار/مارس 2023) كانت مواردنا ونفقاتنا متسقة، وفي عام 1402هـ.ش (انتهى في 19 اذار/مارس 2024) كان على نفس المنوال. كما طلبنا من مجلس الشورى الاسلامي عدم زيادة نفقات الحكومة في مشاريع قوانين الموازنة السنوية لأنها ستتسبب في عجز الموازنة ومن ثم التضخم.

واعتبر أن عامل التضخم الآخر هو نمو السيولة وأضاف: عندما تولينا الحكومة وضعنا هدفاً لخفض نمو السيولة واليوم أصبح هذا المؤشر عند 23% .

كما اعتبر آية الله رئيسي عدم التوازن في موازنة البنوك والسحب على المكشوف من البنك المركزي كأسباب للتضخم وأضاف: تم حل العديد من المؤسسات التي لم يكن لديها انضباط مالي ولديها سحب على المكشوف العام الماضي، وهناك العديد من المؤسسات الأخرى التي ستواجه هذا الامر اذا كانت غير منضبطة وسوف نتخذ الإجراءات اللازمة بحقها. لقد سعينا للسيطرة على أسباب التضخم.

*ارتفاع إنتاج السلع الأساسية بنسبة 22%

وأشار رئيس الجمهورية إلى ارتفاع الإنتاج في البلاد ، وقال: عندما بدأت الحكومة مهامها تم إنتاج 750 ألف سيارة، واليوم وصل العدد الى مليون و 300 الف سيارة. وفي مجال الزراعة، حققنا نمواً إيجابياً من نمو سلبي قدره 5.6% ، وارتفع إنتاج السلع الأساسية بنسبة 22%.

وأكد آية الله رئيسي: نستطيع أن نواصل هذا الطريق بالوحدة الوطنية ، وكما جعلنا العدو يائسًا بحضورنا في الساحة، فمن الان وصاعدا ايضا سيؤدي حضوركم وشجاعتكم وإقدامكم ومقاومتكم ايها الشعب الكريم الى المزيد من عزة وشموخ إيران الإسلامية ، وستعتبر الحكومة نفسها دائمًا خادمة لكم.

انتهى ** 2342