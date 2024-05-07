٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:١٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85469586
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نائب قائد الحرس الثوري: عملية الوعد الصادق كانت ردا على جبهة الباطل

٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:١٠ ص
رمز الخبر: 85469586
نائب قائد الحرس الثوري: عملية الوعد الصادق كانت ردا على جبهة الباطل

سمنان / 8 ايار/مايو/ارنا- اكد نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي بان عملية الوعد الصادق كانت ردا على الأعداء وجبهة الباطل.

وقال العميد فدوي مساء الثلاثاء في مؤتمر رواد الاقتصاد المقاوم في محافظة سمنان شمال ايران ايران: ان عملية الوعد الصادق كانت ردا على الاعداء وجبهة الباطل.

واضاف: على مدى السنوات الـ 45 الماضية، انتصرنا مرات عديدة على عدونا الشرير، وما زال الأعداء مستمرين في عداوتهم.

وقال: ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية قاومت وصمدت بتضحيات الشعب في الحرب المفروضة (1980-1988) وهزمت العدو، وبلا أدنى شك سننتصر في الحرب الاقتصادية بالجهاد والعمل الثوري.

واضاف: بحسب السلطات الأمريكية، خلال الـ 45 عامًا الماضية، لم تحقق أمريكا اي انتصار على الشعب الإيراني، وكل يوم تزداد عظمة إيران وعزها.

انتهى ** 2342

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