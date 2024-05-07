نائب قائد الحرس الثوري: عملية الوعد الصادق كانت ردا على جبهة الباطل

وقال العميد فدوي مساء الثلاثاء في مؤتمر رواد الاقتصاد المقاوم في محافظة سمنان شمال ايران ايران: ان عملية الوعد الصادق كانت ردا على الاعداء وجبهة الباطل.

واضاف: على مدى السنوات الـ 45 الماضية، انتصرنا مرات عديدة على عدونا الشرير، وما زال الأعداء مستمرين في عداوتهم.

وقال: ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية قاومت وصمدت بتضحيات الشعب في الحرب المفروضة (1980-1988) وهزمت العدو، وبلا أدنى شك سننتصر في الحرب الاقتصادية بالجهاد والعمل الثوري.

واضاف: بحسب السلطات الأمريكية، خلال الـ 45 عامًا الماضية، لم تحقق أمريكا اي انتصار على الشعب الإيراني، وكل يوم تزداد عظمة إيران وعزها.

انتهى ** 2342