المقاومة تتصدى لتوغل الاحتلال شرقيّ رفح.. وصواريخها تواصل استهداف مستوطنات غلاف غزة

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهدافها جنود الاحتلال وآلياته المتوغلين في محيط منطقة المطار وحي الشوكة، شرقي مدينة رفح، برشقة صاروخية من نوع "107"، وقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

وأكدت كتائب شهداء الأقصى، بدورها، استهدافها تجمعات جنود العدو وآلياته، في حي الشوكة، بوابل من قذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

وصباح الثلاثاء، أعلنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، استهداف حشود الاحتلال شرقي مدينة رفح بمنظومة صواريخ "رجوم"، قصيرة المدى، من عيار 114 ملم.

وعبر منظومة الصواريخ نفسها، استهدفت القسّام أيضاً حشود قوات الاحتلال في موقع "كرم أبو سالم العسكري"، كما استهدفت قوات الاحتلال شرقي معبر رفح بقذائف "الهاون".

واستهدف مجاهدو القسّام دبابةً إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105"، الأمر الذي أدّى إلى اشتعال النيران فيها. واشتبكوا مع جنود إسرائيليين تحصّنوا داخل بناية في حي الشوكة.

وبالتزامن مع التصدي للتوغل البري للقوات الإسرائيلية في رفح، تواصل المقاومة تكثيف عملياتها عند محور "نتساريم"، جنوبي مدينة غزة.

ونشر الإعلام العسكري لكتائب القسّام مشاهد توثق استهداف مقر قيادة الاحتلال في هذا المحور، بالإشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة العامة.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى استهدافها تمركزاً لجنود الاحتلال وآلياته، على طول خط إمداد "نتساريم"، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

ودكّت الوحدة المدفعية في "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى"، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قوات الاحتلال في "نتساريم" بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل، وأكدت أن الاستهداف جاء رداً على الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

صواريخ المقاومة تطال غلاف غزة

وفي الوقت الذي تتصدى المقاومة الفلسطينية للتوغلات البرية للقوات الإسرائيلية، فإنّ صواريخها لا تزال تطال مستوطنات غلاف غزّة، إذ أعلنت كتائب القسّام استهدافها قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية.

وأطلقت سرايا القدس رشقاتها الصاروخية في اتجاه مستوطنات غلاف غزّة.

وأطلق لواء رفح في كتائب المقاومة الوطنية، "قوات الشهيد عمر القاسم"، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رشقات صاروخية في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بتعرّض غلاف غزّة لأعنف صلية منذ وقت طويل، متحدثةً عن رشقة من 30 صاروخاً.

وأفاد إعلام الاحتلال بدويّ صفارات الإنذار في الغلاف، ولاسيما في "أشكول" و"عين شليشي" وكيسوفيم".

ونقل الإعلام الإسرائيلي حالة المستوطنين في غلاف غزّة مع استمرار المقاومة في إطلاقها الصواريخ لـ7 أشهر، مشدداً على أنّ ثلثهم لا يشعرون بالأمان للعودة إلى المستوطنات هناك.

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