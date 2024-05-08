٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:٤٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85469591
T T
٠ Persons

سمات

المقاومة الاسلامية في العراق تدك "هدفا حيويا" في ايلات جنوب فلسطين المحتلة

٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:٤٣ ص
رمز الخبر: 85469591
المقاومة الاسلامية في العراق تدك "هدفا حيويا" في ايلات جنوب فلسطين المحتلة

طهران / 8 ايار/مايو/ارنا- أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق ان مجاهديها استهدفوا "هدفاً حيوياً" في أم الرشراش (ايلات) جنوب فلسطين المحتلة مساء الثلاثاء بواسطة الطيران المسيّر.

وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم "أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ"

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفاً حيوياً في إيلات “ ام الرشراش " بأراضينا المحتلة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 / 5 / 2024، بواسطة الطيران المسيّر،  وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

من جهتها أفادت هيئة البث الإسرائيلية بوقوع انفجار كبير في سماء إيلات والدفاعات الجوية تعترض هدفا جويا.

كما قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي انه تم إطلاق صواريخ اعتراضية تجاه هدف جوي أُطلق من العراق تجاه إيلات.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .