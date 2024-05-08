لبنان: المقاومة الإسلامية تحقّق إصابات مباشرة في استهدافات مكثّفة لمواقع الاحتلال

وأعلنت المقاومة عن عملية مزدوجة، إذ شنّت هجوماً جوياً بمسيّرات انقضاضيّة استهدفت ضبّاط وجنود "جيش" الاحتلال أثناء وجودهم في باحة ‏ثكنة "يفتاح"، ما أدى إلى إصابتهم بدقة ووقعوهم بين قتيل وجريح.

وبالتزامن أطلقت المقاومة مسيّرات أخرى استهدفت منصّات القبّة الحديدية المتموضعة جنوبي ثكنة "راموت نفتالي"، وأسفر الهجوم عن إصابة هذه التجهيزات بشكل مباشر وإعطابها. ‏

وبعد قرابة الساعة والنصف ساعة من الهجوم بالمسيّرات، وفق ما أكد بيان الإعلام الحربي، استكملت المقاومة ضرباتها، وفي عملية منفصلة استهدف مجاهدوها بصاروخ موجّه جنود الاحتلال عند تجمّعهم في ثكنة "راموت نفتالي" ليوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأكدت المقاومة استهدافها مبنيين يستخدمهما جنود "الجيش" الإسرائيلي في مستوطنة "شتولا" بالأسلحة المناسبة التي حقّقت إصابة مباشرة في المبنيين.

ونفذت المقاومة عمليتين في مستوطنة المنارة، الأولى استهدفت فيها تجمعاً لجنود "جيش" الاحتلال قرب بالأسلحة المناسبة التي حقق إصابة مباشرة، والثانية استهدفت فيها المقاومة مبنى تموضعت فيه قوة استخبارات إسرائيلية للجمع الحربي.

كذلك، استهدفت المقاومة الإسلامية التجهيزات التجسسية في موقع السماقة التابع لـ "جيش" الاحتلال ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وذلك بالأسلحة المناسبة التي أصابت التجهيزات بصورة مباشرة.

وتبنّت المقاومة استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالأسلحة الصاروخية محققة إصابة مباشرة، واستهداف موقع الراهب الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية الموجهة التي حققت إصابة مباشرةً أيضاً.

ورداً الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين، نفذت المقاومة عمليتين استهدفت في كلّ منهما مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال، الأولى في مستوطنة شتولا (قرية طربيخا ‏اللبنانية المحتلة) والثانية في مستوطنة المطلة، وذلك بالأسلحة المناسبة.

من جهته، أكد مراسل الميادين أنّ الأهداف العسكرية التي استهدفها سلاح الجو في حزب الله بالمسيّرات الانقضاضية هي نتيجة عملية استخبارية، متحدثاً عن إطلاق المقاومة لأول مرّة هذا العدد الكبير من المسيّرات.

انتهى ** 2342