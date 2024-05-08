العميد فدوي: الحكومة والحرس الثوري يعملان معًا لحل مشاكل البلاد

وأضاف العميد فدوي، في تصريح للصحفيين على هامش زيارته إلى محافظة سمنان شمال شرق ايران: ان التعبئة مؤسسة أنشأها الشعب، وهي تتخذ خطوات إلى جانب الحكومة الثالثة عشرة لحل المشاكل وإزالة الحرمان من المجتمع.

وتابع: إن حركة توصيل المياه إلى 10 آلاف قرية في البلاد هي أحد الجهود المبذولة في اتجاه معالجة الحرمان في البلاد.

وصرح العميد فدوي بان الحكومة الثالثة عشرة ترى أن العديد من مشاكل البلاد يمكن حلها بمشاركة الشعب، وهناك تعاون جيد بين الحكومة والحرس الثوري الإسلامي كمؤسسة شعبية لحل المشاكل.

وقال نائب قائد الحرس الثوري: الأعداء يسعون دائمًا إلى إيذاء البلاد بخبث، لكننا نسعى بكل ما أوتينا من قوة من أجل ازدهار الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتطورها.

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