٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:٥٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85469594
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العميد فدوي: الحكومة والحرس الثوري يعملان معًا لحل مشاكل البلاد

٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:٥٧ ص
رمز الخبر: 85469594
العميد فدوي: الحكومة والحرس الثوري يعملان معًا لحل مشاكل البلاد

سمنان / 8 ايار/مايو/ارنا- أشار نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي إلى جهود الحكومة الـ13 الحالية لحل المشاكل بمشاركة الشعب، وقال: إن الحكومة والحرس الثوري يعملان جاهدين لحل مشاكل الشعب.

وأضاف العميد فدوي، في تصريح للصحفيين على هامش زيارته إلى محافظة سمنان شمال شرق ايران: ان التعبئة مؤسسة أنشأها الشعب، وهي تتخذ خطوات إلى جانب الحكومة الثالثة عشرة لحل المشاكل وإزالة الحرمان من المجتمع.

وتابع: إن حركة توصيل المياه إلى 10 آلاف قرية في البلاد هي أحد الجهود المبذولة في اتجاه معالجة الحرمان في البلاد.

وصرح العميد فدوي بان الحكومة الثالثة عشرة ترى أن العديد من مشاكل البلاد يمكن حلها بمشاركة الشعب، وهناك تعاون جيد بين الحكومة والحرس الثوري الإسلامي كمؤسسة شعبية لحل المشاكل.

وقال نائب قائد الحرس الثوري: الأعداء يسعون دائمًا إلى إيذاء البلاد بخبث، لكننا نسعى بكل ما أوتينا من قوة من أجل ازدهار الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتطورها.

انتهى ** 2342

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