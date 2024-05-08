حماس: نتنياهو وحده يتحمل المسؤولية عن عرقلة الوصول لاتفاق لوقف الحرب

وأضاف النونو:وافقنا على مقترح وقف إطلاق النار لأنه يلبي الحد الأدنى من مطالبنا.

وتابع أن" معبر رفح فلسطيني مصري ولن نقبل بإدراته من جانب أي جهة خلاف ذلك".

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