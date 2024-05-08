٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٩:٠٠ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85469674
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Dossier

حماس: نتنياهو وحده يتحمل المسؤولية عن عرقلة الوصول لاتفاق لوقف الحرب

٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٩:٠٠ ص
رمز الخبر: 85469674
حماس: نتنياهو وحده يتحمل المسؤولية عن عرقلة الوصول لاتفاق لوقف الحرب

طهران/ 8 أيار/مايو/إرنا- قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس "طاهر النونو"، إن نتنياهو وحده يتحمل المسؤولية عن عرقلة الوصول لاتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى.

وأضاف النونو:وافقنا على مقترح وقف إطلاق النار لأنه يلبي الحد الأدنى من مطالبنا.

وتابع أن" معبر رفح فلسطيني مصري ولن نقبل بإدراته من جانب أي جهة خلاف ذلك".

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