حماس: نتنياهو وحده يتحمل المسؤولية عن عرقلة الوصول لاتفاق لوقف الحرب

وأضاف النونو:وافقنا على مقترح وقف إطلاق النار لأنه يلبي الحد الأدنى من مطالبنا.
وتابع أن" معبر رفح فلسطيني مصري ولن نقبل بإدراته من جانب أي جهة خلاف ذلك".
انتهى**3276
طهران/ 8 أيار/مايو/إرنا- قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس "طاهر النونو"، إن نتنياهو وحده يتحمل المسؤولية عن عرقلة الوصول لاتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى.
وأضاف النونو:وافقنا على مقترح وقف إطلاق النار لأنه يلبي الحد الأدنى من مطالبنا.
وتابع أن" معبر رفح فلسطيني مصري ولن نقبل بإدراته من جانب أي جهة خلاف ذلك".
انتهى**3276
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