انطلاق أعمال معرض اينوتكس الدولي للتكنولوجيا في طهران

ويقام المعرص بمشاركة محلية ودولية واسعة، وبحضور مئات الشركات المعرفية والتقنية حيث اعلن القائمون على المهرجان مشاركة أكثر من ٤٠٠ شركة معرفية في المعرض، وزوار ووفود تجارية من ٢٠ دولة.

وتحدث مدير المعرض"عباس فشمي" عن اهداف هذه التظاهرة بالقول: يوفر هذا الحدث فرصة جيدة للتواصل بين أصحاب الأفكار والمستثمرين والصناعات والشركات القائمة على المعرفة، ويكشف عن اهتمامات رجال الأعمال مع نشطاء الابتكار والتكنولوجيا في ايران، مؤكدا أن ذلك لاقى ترحيباً واسعاً في السنوات الأخيرة من قبل المشاركين.

وفي هذا السياق قال المتحدث باسم الحكومة "علي بهادري جهرمي": إن المعرض الدولي الثالث عشر للابتكار والتكنولوجيا يقام في الفترة من 7 إلى 10 مايو في حديقة برديس التكنولوجية بمشاركة أكثر من 400 شركة بالعاصمة طهران.

وقال جهرمي ان زوار ووفود تجارية من 20 دولة تشارك في هذا المعرض.

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