امير عبد اللهيان: لتركيا مكانة خاصة في سياسة حسن الجوار الايرانية

وعلى هامش زيارته والوفد المرافق له لإيران، التقى رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية التركية "كيهان تركمان أوغلو" وزير الخارحية الايرانية "حسين أميرعبد اللهيان " وناقشا العلاقات الثنائية والتعاون المتبادل بين البلدين.

وفي هذا للقاء اعرب وزير الخارجية الايراني عن ارتياحه للقاء ممثلي الشعب التركي الكريم والمسلم، لافتا الى ان للشعب التركي مكانة ومساهمة طيبة في تطوير الحضارة والثقافة الإسلامية ونشر الأخلاق والقيم الإنسانية، وحتى اليوم يلعب دورا فعالا في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم.

كما اعتبر امير عبد اللهيان بأن لتركيا مكانة خاصة في سياسة الجوار الإيرانية، مثمنا دور إيران وتركيا كدولتين قويتين في خلق الاستقرار المستدام في منطقة غرب آسيا.

وأشاد وزير خارجية بلادنا بدور مجموعات الصداقة البرلمانية للبلدين في تعزيز العلاقات الثنائية، موضحا اهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والتفاعلات المستمرة بين ممثلي البلدين في الارتقاء بالدبلوماسية الرسمية.

وبالإشارة الى الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية اية الله رئيسي الى تركيا والاتفاقات التي تم التوصل اليها في الاجتماع الثامن للمجلس الأعلى للتعاون بين البلدين، فقد قيم امير عبد اللهيان قيم الاتجاه المتزايد للعلاقات في مختلف المجالات، مبيّنا بأن إرادة رئيسي البلدين تتمثل في توسيع العلاقات، خاصة في البعد الاقتصادي، بما يتماشى مع المصالح المشتركة للبلدين.

وعن التعاون الوثيق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا في ازمة غزة،اعتبر وزير الخارجية الايراني قرار الرئيس التركي بقطع العلاقات التجارية مع الكيان الصهيوني بأنه إجراء فعال وقيم.

وبدوره أعرب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية التركية في هذا اللقاء عن ارتياحه لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية،وايضا عن تقديره لحسن وكرم الضيافة الايرانية.

واكد تركمان اوغلو على ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما كانت ومازالت ناصرة للمظلومين، موضحا انه في التطورات الأخيرة في فلسطين رأينا الدعم الفعال من الجمهورية الاسلامية الايرانية حكومة وشعبا للشعب الفلسطيني المظلوم، معتبرا بأن هذا النهج يستحق الثناء والشكر.

كما وأدان بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني على سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق وأكد على ضرورة وقف الإبادة الجماعية في غزة من أجل تخفيف التوتر في المنطقة.

وفي الإشارة الى الاتجاه المتزايد للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الاجتماع الأخير لرئيسي البلدين في أنقرة، أكد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية التركية على دعم البرلمان التركي لتعزيز العلاقات بين البلدين، وإزالة العقبات القائمة وتسريع تنفيذ الاتفاقيات المشتركة.

وقد حضر هذا اللقاء أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية التركية متين ارغون، دوغان بيكين، بنيامين بيزجيك وزحل كاراكوج دورا، والسيد عادل نجف زاده عن الجانب التركي ، بينما حضر ايضا رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية و التركية عادل نجف زاده عن الجانب الايراني.

انتهى**ر.م