مدير المشفى الكويت برفح لإرنا: القطاع الصحي مهدد بكارثة

وأوضح الدكتور الهمص أنه في أقل من 24 ساعة وصل إلى المشفى أكثر من ثلاثين شهيد وعشرات الجرحى، مشيرا إلى أنه أصبح المشفى الوحيد الذي يعمل الآن وبأقل الإمكانات بعد خروج مشفى النجار عن الخدمة لتصنيفه ضمن المنطقة الحمراء.

وصرح أن مشفى الكويت التخصصي يستقبل عشرات الشهداء والإصابات على مدار الساعة ويوجد صعوبة في التعامل مع الإصابات لعدم وجود إمكانيات.

وناشد جميع الطواقم الطبية بالوقوف عند واجباتها ومسؤولياتها والتوجه بشكل عاجل لمستشفى الكويت وذلك لوجود نقص في الكوادر الطبية التخصصية.

وأعلن الهمص عن توقف جهاز الأشعة الوحيد بالمستشفى نتيجة ضغط الحالات.

وناشد المؤسسات الصحية الدولية والعربية بفتح وتفعيل المستشفيات الميدانية التابعة لها لاستقبال الاصابات.

وبدأت قوات الاحتلال الصهيوني بعملية برية واسعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وأغلقت معبر رفح وأجبرت العاملين في مشفى النجار وهو الحكومي الوحيد في رفح على مغادرته لوقوعه في المناطق المهددة بالاجتياح.

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