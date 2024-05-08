اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال الصهيوني شرقي مدينة غزة

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" عن خوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكما أعلنت شهداء الأقصى عن خوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود وآليات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح.

كما قالت هذه الكتائب إنها استهدفت ودمرت آلية عسكرية للاحتلال الصهيوني شرق مدينة رفح بالقذيفة "آر بي جي".

كما تدور اشتباكات عنيفة بين قوات المقاومة الفلسطينية والجيش الصهيوني، خاصة في منطقتي عامر والشوكة ومعبر رفح شرق المدينة.

وواصلت قوات الاحتلال الصهيوني عملية الاجتياح البري لشرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة في ظل تنفيذ عشرات الغارات الجوية.

وحاصرت الدبابات الاسرائيلية معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي وتغلق معبر كرم ابو سالم لليوم الثالث.

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