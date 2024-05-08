٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١١:٥٧ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85469992
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المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية يبدأ أعماله بمشاركة علمائية واسعة في بغداد

٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١١:٥٧ ص
رمز الخبر: 85469992
المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية يبدأ أعماله بمشاركة علمائية واسعة في بغداد

طهران/ 8 أيار/مايو/إرنا- بدأ مؤتمر بغداد الدولي للوحدة الاسلامية في دورته الثانية أعماله اليوم الأربعاء، بمشاركة جمع غفير من العلماء المسلمين والمفكرين من ارجاء العالم الاسلامي بما في ذلك إيران.

ويمثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الحدث الاسلامي الدولي، الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية حجة الاسلام الدكتور "حميد شهرياري"، على رأس وفد يضم 25 رجل دين من أتباع مذهب أهل البيت (ع) وأهل السنة في إيران.

ومن أبرز الشخصيات العلمائية المشاركة في مؤتمر بغداد الدولي للوحدة الاسلامية 2024، تجدر الإشارة إلى: زعيم الشيعة في نيجيريا الشيخ "إبراهيم زكزاكي"، الشيخ "بدر الدين حسون" أحد كبار العلماء السوريين، الشيخ "موسى ايدين" من الشخصيات الاسلامية الشهيرة في تركيا، والعلامة الشيح "حسين معتوق" من علماء الكويت، مولوي "حبيب الله حسام" أحد علماء افغانستان، العلامة "مصطفى سيريش" من علماء البوسنة والهرسك، وعالم الدين اللبناني البارز السيد "علي فضل الله"، إلى جانب العشرات الآخرين من كبار الشخصيات العربية والإسلامية.

علما أن مؤتمر بغداد الدولي الثاني للوحدة الاسلامية، يقام باستضافة "مجلس علماء الرباط المحمدي" في العاصمة العراقية بغداد.

يذكر أن مؤتمر الوحدة الاسلامية في بغداد هذا العام، يحمل شعار "طوفان الاقصى.. القضية والهوية". 

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