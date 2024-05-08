استشهاد 35 فلسطينيا في شرقي مدينة غزة خلال 24 ساعة

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية عن نقل 35 شهيداً و129 جريحاً فقط إلى مستشفى الكويت برفح خلال الـ24 ساعة الماضية.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 215 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

وكما واصلت قوات الاحتلال عملية الاجتياح البري لشرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة في ظل تنفيذ عشرات الغارات الجوية.

وحاصرت الدبابات الاسرائيلية معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي وتغلق معبر كرم ابو سالم لليوم الثالث.

وكما أعلنت المصادر عن اشتباكات عنيفة بين المجاهدين الفلسطينيين والاحتلال الصهيوني شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتدور اشتباكات عنيفة بين قوات المقاومة الفلسطينية والجيش الصهيوني، خاصة في منطقتي عامر والشوكة ومعبر رفح شرق المدينة.

ووارتكب الاحتلال الاسرائيلي ستة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 54 شهيدا و96 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى34789 شهيد و 78204 اصابة.

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