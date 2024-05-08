٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٢:٤١ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85470082
T T
٠ Persons

سمات

ملفات إخبارية

استشهاد 35 فلسطينيا في شرقي مدينة غزة خلال 24 ساعة

٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٢:٤١ م
رمز الخبر: 85470082
استشهاد 35 فلسطينيا في شرقي مدينة غزة خلال 24 ساعة

طهران/ 8 أيار/مايو/إرنا- أعلنت مصادر إخبارية عن استشهاد ما لا يقل عن 35 فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال، خلال الـ24 ساعة الماضية جراء هجمات الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية عن نقل 35 شهيداً و129 جريحاً فقط إلى مستشفى الكويت برفح خلال الـ24 ساعة الماضية.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 215 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

وكما واصلت قوات الاحتلال عملية الاجتياح البري لشرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة في ظل تنفيذ عشرات الغارات الجوية.

وحاصرت الدبابات الاسرائيلية معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي وتغلق معبر كرم ابو سالم لليوم الثالث.

وكما أعلنت المصادر عن اشتباكات عنيفة بين المجاهدين الفلسطينيين والاحتلال الصهيوني شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتدور اشتباكات عنيفة بين قوات المقاومة الفلسطينية والجيش الصهيوني، خاصة في منطقتي عامر والشوكة ومعبر رفح شرق المدينة.

ووارتكب الاحتلال الاسرائيلي ستة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 54 شهيدا و96 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى34789 شهيد و 78204 اصابة.

انتهى**3276

٠ Persons

سمات

ملفات إخبارية

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .