ايران تنتج أدوية دقيقة بوليمرية لعلاج فطريات الاظافر

و قال الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة لهذا الدواء الدكتور "أرسلان باشابور " عن تطوير هذا الدواء الصغير بأنه يمكن استخدامه لعلاج نوع من فطريات الأظافر.

واوضح بأن هذا الدواء عبارة عن تركيبة تحتوي على امورولفين (Amorolfine) حيث يوضع الامورولفين في نوع من مادة البوليمر ليستخدم كطلاء موضعي في علاج الفطريات الجلدية و الالتهابات الفطرية التي تظهر على الأظافر.

واضاف باشابور بأن الأمورولفين يستخدم لعلاج التهاب الظفر الفطري ( Tinea unguium)‌ والذي يُعرف أيضا باسم سعفة الأظافر وهو نوع من العدوى الفطرية قد تُصاب أظافر اليد أو القدم، ولكن العدوى أكثر شيوعا في أظافر القدم.

وبيّن بأن معظم المنتجات المتوفرة في الأسواق تكون على شكل محاليل، والتي يتم إزالتها بسرعة وتفقد فعاليتها، لكن هذا الدواء يكون على شكل طلاء يوضع على الظفر وبعد تجفيفه يحرر الدواء ببطء داخل موضع العدوى.

واشار الى ان هذا الدواء، الذي سيتم بيعه تحت الاسم التجاري Amoronic، يتمتع بقدرة التصاق عالية على الأظافر وهو عديم اللون. كما اوضح انه ونظرا لأن أنسجة الظفر ميتة، فإن الأدوية المضادة للفطريات التقليدية ليس لها تأثير كبير عليها، في حين أن هذه التركيبة فعالة جدا.

وتابع بأن الشركة بصدد الحصول على التراخيص اللازمة والموافقات ذات الصلة من منظمة الغذاء والدواء لهذا الدواء لطرحه في السوق.

ولفت الى أن هذا الدواء يساعد مرضى السكري، الذين هم الأكثر عرضة للإصابة بعدوى فطريات الأظافر والتي تسبب لهم تشوهات في الاظافر، على تقليل خطر الإصابة بالعدوى وتوفير علاج أسرع لهم.

واضاف انه تم تطوير هذا الدواء على نطاق صغير في شكل أحد البرامج الداعمة لمقر تطوير تكنولوجيا النانو المعروف باسم Renext، بحيث يقلل برنامج التطوير الداخلي من مخاطر البحث والتطوير في الشركات ويشجعها على إنتاج المنتجات وابتكارها.

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية بتحقيق مبيعات تتراوح من 400 الف الى 500 الف وحدة من هذا الدواء في السنة الأولى من طرحه في السوق.

انتهى**ر. م