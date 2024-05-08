اليونيسف: رفح مدينة الأطفال ويجب عدم اجتياحها

ودعا إلدر إلى استمرار المساعدات الإنسانية لغزة، مشيرا إلى الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب غزة سيعقد بشكل كبير إيصال المساعدات إلى القطاع، محذرة من مجاعة حال إغلاق معبر المدينة مدة طويلة.

وقال إلدر إن معبر رفح نقطة دخول معظم المساعدات إلى غزة، والهجوم العسكري الإسرائيلي سيعقد بشكل كبير عملية إيصال المساعدات.

وأضاف: إذا أغلق معبر رفح مدة طويلة فمن الصعب أن نرى كيف يمكن تجنب المجاعة في غزة.

وأشار إلى أن رفح مدينة الأطفال، ويجب عدم اجتياحها، حيث يعيش فيها أكثر من نصف أطفال غزة.

وأوضح أن استمرار قتل الأطفال، والمزيد من الهجمات من الأطراف المتحاربة، وأوامر الإخلاء، كشفت مرة أخرى كيف تواصل أطراف الصراع التجاهل التام لحياة وحماية الأطفال والمدنيين.

وأعلن جيش الکیان الصهیونی السيطرة العملياتية أمس الثلاثاء، على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

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