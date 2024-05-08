رئيس مجلس الرباط المحمدي يشيد بصمود الشعب الفلسطيني أمام الصهاينة

وقال السيد الآلوسي خلال مؤتمر بغداد الدولي للوحدة الاسلامية الذي بدأ أعماله اليوم الاربعاء، إن الأمة الإسلامية تقف على مشارف المرحلة الأخيرة من النصر العظيم.

واعتبر أن حضور النخب الأمة الإسلامية في مؤتمر بغداد هذا، بأنه يدل على الوحدة والتماسك الذي يسود العالم الإسلامي في ظل الظروف الحساسة الراهنة.



ولفت إلى دور المؤسسات والمجمّعات الإسلامية الكبيرة في تنظيم هكذا ملتقيات، واثنى على جهود المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية وأمينه العام حجة الاسلام الدكتور "حميد شهرياري"، لقاء دوره المهم للغاية في تعزيز الوحدة الإسلامية.



وفي معرض تأكيده على أهمية الوحدة الإسلامية، شدد على جميع المسلمين بان يستذكروا دوما، أن دماء زكية كثيرة اريقت من أجل وحدتهم.



كما احيا ذكرى شهداء الأمة الإسلامية ولاسيما القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس، مؤكدأ بأن هؤلاء الأبرار قدموا مهجهم فداء للإسلام ومن أجل بقاء الأمة.



وعلى صعيد آخر، تطرق السيد الآلوسي إلى عملية "الوعد الصادق" التي نفذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمعاقبة العدو الصهيوني، مؤكدا بأنها تجسيد لإنجاز الوعد الالهي وانطلاق مرحلة جديدة من القوة الرادعة للأمة الإسلامية أمام الاعداء.



ومضى إلى القول: نحن نقول لأعدائنا بأن هذه الصواريخ حافظت على القيم الإنسانية وأظهرت اقتدار الأمة الإسلامية.

علما أن مؤتمر بغداد الدولي الثاني للوحدة الاسلامية، يقام باستضافة "مجلس علماء الرباط المحمدي" في العاصمة العراقية بغداد، بمشاركة جمع غفير من العلماء المسلمين والمفكرين من أرجاء العالم الإسلامي بما في ذلك إيران..

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