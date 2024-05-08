الصحة بغزة: 55 شهيدا و200 جريح في 7 مجازر خلال الساعات الماضية

وأعلنت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34844 شهيد و 78404 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و200 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي العدوان على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

وتصاعدت الأحداث في قطاع غزة بشكل مأساوي، اليوم الأربعاء، حيث قام الاحتلال الإسرائيلي بتكثيف غاراته الجوية وقصفه المدفعي على عدة مناطق، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وإصابة العديد من الأبرياء، خاصة في وسط القطاع ومدينة رفح.

ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ215، حيث واصل جيش الاحتلال غاراته في رفح جنوبي القطاع، موقعا شهداء وجرحى.

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