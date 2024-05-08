السيد رئيسي يدعو المجتمع الدولي لاغاثة الشعب المظلوم في غزة

وكتب السيد رئيسي، في خطاب له بمناسبة "اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر"، أنّه "على الرغم من استعداد جمعية الهلال الأحمر الإيرانية لإغاثة أهالي غزة، إلا أنّ جهود الإغاثة وتقديم الخدمات الضرورية لهذا الشعب يواجه عراقيل من قبل الكيان الصهيوني".

وجاء في نص رسالة الرئيس الإيراني، التي قرأها رئيس منظمة الهلال الأحمر الإيراني خلال مراسم الاحتفال باليوم العالمي للصليب الأحمر : إنّ الصليب الأحمر والهلال الأحمر يعدان رمزاً للضمير الإنساني اليقظ والتعايش القائم على الكرامة الإنسانية، مما يعزز المسؤولية الاجتماعية والوحدة والتعاطف والتعاون بين الجميع، بغض النظر عن المعتقدات والجنسية واللون والعرق، وذلك لمساعدة البشر في مختلف الأزمات والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.

وأضاف رئيسي : إن الحضور التطوعي القائم على مبدا الاحسان من قبل هؤلاء الأحبة، وذلك خارج الحدود الوطنية وتقديمهم الإغاثات في الأحداث والأزمات والكوارث الطبيعية، جعل هذه المنظمة العامة وغير الربحية، من بين أفضل خمس منظمات تطوعية على مستوى العالم، وبمّا يبعث على فخر واعتزاز هيئة الهلال الأحمر الايراني.

وتابع : اننا نحتفل هذا العام بيوم الصليب الأحمر العالمي بينما يعاني شعب غزة من أشدّ الظروف قساوةً، حيثُ حرموا من المياه والغذاء والدواء والادوات الطبية والعلاجية الأساسية. ولسوء الحظ، تواجه جهود الإغاثة وتقديم الخدمات الضرورية لهذا الشعب، على الرغم من إعلان جمعية الهلال الأحمر في بلدانا استعدادها لذلك، تواجه عراقيل من قبل الكيان الصهيوني، وحتى أنّ أعضاء هذه الجمعية لم يكونوا في مأمن من الهجمات الوحشية لهذا الكيان، ممّا يُثير أسفاً عميقاً.

واكمل رئيس الجمهورية : انني أناشد المجتمع الدولي وجميع الضمائر الإنسانية اليقظة، لمد يد العون للشعب المظلوم في غزة، وتوفير سبل إرسال المساعدات الإنسانية لهم، والتخفيف من معاناتهم.

انتهی*2054 / ح ع **