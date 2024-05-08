متحدث الخارجية : ايران لديها افضل انواع الحوارات السياسية مع العالم

وفي تصريحه خلال اللقاء اليوم الاربعاء مع محافظ البرز (غرب العاصمة طهران)، لفت كنعاني بان السلك الدبلوماسي في ايران يعوّل لتعزيز علاقاته الخارجية، على طاقات المحافظات في انحاء البلاد.

ومضى الى القول : نحن جربنا خلال السنوات الاخيرة اكثر الظروف تعقيدا في المنطقة والعالم، لكن في الوقت نفسه نجحنا في بناء افضل انواع العلاقات الخارجية.

واوضح الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى : لقد سعت قوى الهيمنة العالمية، لعسكرة (قضايا) الجمهورية الاسلامية الايرانية، وقد ظهرت هذه المحالات في شتى المجالات منها الطاقة النووية والقدرات الدفاعية والصواريخ الباليستية وما شارك ذلك؛ سعيا منها لتصوير العلاقات مع ايران بانها خط احمر.

وتابع قائلا : اليوم هناك العديد من دول العالم التي ترغب في اقامة علاقات مع ايران الاسلامية، والدليل على ذلك هو ان الجمهورية الاسلامية اجتازت المحاولات الرامية الى عسكرة برامجها، كما تجاوزت مرحلة التصعيد اليوم.

واكمل المتحدث باسم الخارجية : نحن استطعنا بفضل الدبلوماسية النشطة ان نتجاوز الكثير من العراقيل والبروتوكولات، وقد برهنا بان ايران هي قطب صناعة الامن.

انتهى ** ح ع