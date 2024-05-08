٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٥٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85470581
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متحدث الخارجية : ايران لديها افضل انواع الحوارات السياسية مع العالم

٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٥٧ م
رمز الخبر: 85470581
متحدث الخارجية : ايران لديها افضل انواع الحوارات السياسية مع العالم

كرج / 8 ايار/ مايو/ ارنا – اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني"، بان التنمية الاقتصادية في البلاد تعتمد على توسيع العلاقات، وقال : نحن اليوم لدينا افضل انواع الحوارات السياسية والتي حققت ثمارها.

وفي تصريحه خلال اللقاء اليوم الاربعاء مع محافظ البرز (غرب العاصمة طهران)، لفت كنعاني بان السلك الدبلوماسي في ايران يعوّل لتعزيز علاقاته الخارجية، على طاقات المحافظات في انحاء البلاد.

ومضى الى القول : نحن جربنا خلال السنوات الاخيرة اكثر الظروف تعقيدا في المنطقة والعالم، لكن في الوقت نفسه نجحنا في بناء افضل انواع العلاقات الخارجية.

واوضح الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى : لقد سعت قوى الهيمنة العالمية، لعسكرة (قضايا) الجمهورية الاسلامية الايرانية، وقد ظهرت هذه المحالات في شتى المجالات منها الطاقة النووية والقدرات الدفاعية والصواريخ الباليستية وما شارك ذلك؛ سعيا منها لتصوير العلاقات مع ايران بانها خط احمر.

وتابع قائلا : اليوم هناك العديد من دول العالم التي ترغب في اقامة علاقات مع ايران الاسلامية، والدليل على ذلك هو ان الجمهورية الاسلامية اجتازت المحاولات الرامية الى عسكرة برامجها، كما تجاوزت مرحلة التصعيد اليوم.

واكمل المتحدث باسم الخارجية : نحن استطعنا بفضل الدبلوماسية النشطة ان نتجاوز الكثير من العراقيل والبروتوكولات، وقد برهنا بان ايران هي قطب صناعة الامن.

انتهى ** ح ع

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