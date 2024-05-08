٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:٣٢ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85470612
T T
٠ Persons

سمات

السوداني يؤكد وقوف العراق إلى جانب الشعب الفلسطيني

٠٨‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:٣٢ م
رمز الخبر: 85470612
السوداني يؤكد وقوف العراق إلى جانب الشعب الفلسطيني

طهران/8 ایار/مایو/ارنا-أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، أن القرار الذي اتخذته حماس بالموافقة على الهدنة هو قرار مسؤول ينبع من تقدير المصالح العليا للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى دعم العراق لهذه الخطوة التي من شأنها أن توقف معاناة الشعب الفلسطيني.

وبحسب الميادين، فقد تلقى السوداني عصر اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية "إسماعيل هنية".

وشدد رئيس الوزراء العراقي في هذا الاتصال، على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً لإيقاف الحرب في غزة، وأن تتحمل الدول الكبرى مسؤولياتها في منع استمرار العدوان، خصوصاً مع إصرار قوات الاحتلال على اقتحام معبر رفح والتسبب بكارثة إنسانية، ومواصلة ارتكاب الجرائم البشعة بحق المدنيين.

من جانبه، قدم هنية، شرحاً مفصلاً بشأن قرار حركة حماس بالموافقة على الهدنة لإيقاف الحرب على غزة، و"الاستجابة للجهود العربية"؛ معرباً عن شكره وتقديره للدعم الذي يقدمه العراق، حكومةً وشعباً، سواء في المواقف السياسية أو من خلال إرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين المحاصرين في غزة.

انتهی**2054

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .