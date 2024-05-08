السوداني يؤكد وقوف العراق إلى جانب الشعب الفلسطيني

وبحسب الميادين، فقد تلقى السوداني عصر اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية "إسماعيل هنية".

وشدد رئيس الوزراء العراقي في هذا الاتصال، على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً لإيقاف الحرب في غزة، وأن تتحمل الدول الكبرى مسؤولياتها في منع استمرار العدوان، خصوصاً مع إصرار قوات الاحتلال على اقتحام معبر رفح والتسبب بكارثة إنسانية، ومواصلة ارتكاب الجرائم البشعة بحق المدنيين.

من جانبه، قدم هنية، شرحاً مفصلاً بشأن قرار حركة حماس بالموافقة على الهدنة لإيقاف الحرب على غزة، و"الاستجابة للجهود العربية"؛ معرباً عن شكره وتقديره للدعم الذي يقدمه العراق، حكومةً وشعباً، سواء في المواقف السياسية أو من خلال إرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين المحاصرين في غزة.

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