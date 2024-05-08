وزير الطرق : اللجنة المشتركة للتعاون بين إيران وتركيا ستعقد الشهر المقبل

وعلى هامش لقائه، اليوم الاربعاء، مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الايرانية "كايهان تركمن اوغلو" والوفد المرافق له، أشار بذرباش إلى القضايا المطروحة في هذا اللقاء، وقال : إن تركيا من الدول المهمة في المنطقة ولها علاقات جيدة مع إيران، وانطلاقا من سياسة الحكومة الايرانية بشان تطوير العلاقات مع دول الجوار، نحن جادون في ارادتنا لتيسير التعاملات التجارية مع تركيا.

وأضاف وزير الطرق الايراني : على هذا الأساس، من المقرر أن تلتئم اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وتركيا، خلال الشهر المقبل، على امل ان تتمخض منها اتفاقيات جيدة بين البلدين.

ووصل رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية- الايرانية والوفد المرافق له الى طهران، اليوم الاربعاء، واجرى مباحثات مع وزير الطرق مهرداد بذر باش، حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

انتهی**2054 / ح ع **