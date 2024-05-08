مشاورات بين إيران وطاجيكستان حول تعزيز العلاقات الثنائية

وعقدت الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية طاجيكستان في طهران يوم الأربعاء برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية الايراني علي باقري ونائب وزير خارجية طاجيكستان فرخ شريف زادة.

وتبادل الطرفان خلال هذه المحادثات وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الثنائية، بما في ذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية، وكذلك التعاون الإقليمي والدولي، وزيادة التفاعلات البرلمانية.

وأكد باقري خلال اللقاء استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير العلاقات مع جمهورية طاجيكستان، مشيراً إلى التفاهمات الجيدة التي تم التوصل إليها في الجولة الأولى من المشاورات السياسية في طاجيكستان.

وفي إشارة إلى أهمية وأولوية سياسة الجوار في علاقات إيران الخارجية، اعتبر نائب وزير الخارجية الايراني تعزيز التعاون مع طاجيكستان البلد المشترك في الدين واللغة أحد الأمثلة المهمة على تنفيذ سياسة الجوار.

ولفت الى التهديدات الأمنية الإقليمية والدولية، واضاف: أن خلق حالة من انعدام الأمن ودعم الحركات المتطرفة والإرهابية في المنطقة هو واقع تشكل بدعم من اميركا والكيان الصهيوني وبعض الدول الأوروبية.

وأضاف باقري: اليوم، يعتبر تقارب جميع دول المنطقة امرا ضروري لمواجهة ظاهرة الإرهاب الشريرة بشكل شامل وشامل، وتعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية طاجيكستان ضروري لتحقيق ذلك. وبناء على ذلك، يتعين على البلدين الاستفادة من قدرات المنظمات الإقليمية مثل شنغهاي ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون الاقتصادي وعدم الانحياز.

كما أشار باقري إلى جرائم الكيان الصهيوني في غزة، وأدان الإبادة الجماعية التي يرتكبها هذا الكيان، معتبرا مفتاح إحلال السلام والاستقرار في المنطقة هو مواجهة الاحتلال والعدوان الصهيوني.

من جانبه اشار نائب وزير خارجية طاجيكستان إلى تطور التعاون بين البلدين، وأعلن استعداد بلاده للمزيد من تطوير العلاقات وتعزيز التعاون.

وأشار شريف زاده إلى وجود ما يقرب من 200 وثيقة تعاون بين البلدين، واعتبر التنفيذ الكامل والفعال لهذه التفاهمات أساسا مناسبا لتعزيز التعاون، داعيا الى زيادة حجم التبادلات الاقتصادية بين البلدين.

كما أشار إلى تاريخ التعاون الجيد بين البلدين في المنظمات والمحافل الدولية والإقليمية، وأكد على استمرار وتعزيز العلاقات بين البلدين الناطقين بلغة مشتركة وخلفية تاريخية مشتركة.

وفي ختام هذا اللقاء أكد الطرفان على إجراء مشاورات سياسية منتظمة بهدف تسريع التعاون في مختلف المجالات.

انتهى ** 2342