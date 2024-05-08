رئيس الجمعية النووية الإيرانية: المؤتمر النووي الدولي حدث تاريخي للصناعة النووية

وقال جواد كريمي ثابت يوم الثلاثاء في الحفل الختامي للمؤتمر الدولي الاول للعلوم والتكنولوجيا النووية لعام 2024 المنعقد في مدينة اصفهان وسط ايران: ان تقديم أكثر من 100 محاضرة علمية على شكل مقالات، وعقد 16 طاولة مستديرة متخصصة، وعرض أكثر من 350 ملصقاً، والحضور الكبير للمجتمع العلمي النووي في هذا المؤتمر، فضلاً عن المشاركين من طلاب الدراسات العليا في المجال النووي وشخصيات مرموقة ومدراء الصناعة ، جعل هذا المؤتمر حدثًا تاريخيًا للمجتمع النووي.

واضاف: أن تقنيتنا النووية وصلت إلى مرحلة النضج، وقد ادركت ذلك جيداً في اللقاءات مع المشاركين. وبالطبع في هذا الحدث أصبحنا على دراية بنقاط ضعفنا وهذا جعلنا نملك خطة متماسكة للاستمرار.

وقال: نقيم اليوم الحفل الختامي لهذا المؤتمر الذي يعد نقطة انطلاق للمجتمع النووي وبداية عملية وتحرك نحو العالمية المبنية على تواصل المجتمع العلمي.

وتابع كريمي ثابت: من أهم رسائل تواجد الطلاب في هذه البيئة الدولية أنها أعادت الشعور بالثقة بالنفس لهؤلاء الاعزاء. الامر المهم الاخر هو عرض الإنجازات امام أفضل الباحثين الأجانب ومقارنة المسار الذي سلكوه أو المعرفة التي لديهم ليست بعيدة عن الآخرين على المستوى الدولي، وإن معرفتهم جديرة بالعرض.

وأشار رئيس الجمعية النووية الإيرانية: في الأيام الماضية وفي هذا المؤتمر استنتجت نقطة أخرى لها رسائل كثيرة ويجب شرحها بشكل خاص وهي مسألة الشفافية في الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لقد شهدتم جميعًا نوع الأنشطة التي قمنا بها؛ وان سياسة "الأبواب المفتوحة - الابتكارات المفتوحة" التي تم تعريفها واتباعها في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تظهر بشكل كامل المسار الذي سلكناه.

وفي إشارة إلى التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتقاسم هذه المعرفة للاستجابة للقضايا العالمية في مجال البيئة، قال كريمي ثابت: لقد حرمنا من هذه المعرفة، لكننا مستعدون بسخاء لتقاسم هذه المعرفة التي تحققت بايدي شباب البلاد وبالاعتماد على العملية القائمة على الجهد الذاتي.

يذكر ان المؤتمر الوطني النووي الثلاثين لإيران والمؤتمر الدولي الأول للعلوم والتكنولوجيا النووية 2024 عقد في أصفهان في الفترة من 6 إلى 8 ايار /مايو الجاري بحضور جمع من الضيوف والخبراء المحليين والأجانب.

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