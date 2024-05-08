٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١:٣٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85470813
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امير عبداللهيان يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفراء كازاخستان وفنلندا وصربيا الجدد

٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١:٣٢ ص
رمز الخبر: 85470813
امير عبداللهيان يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفراء كازاخستان وفنلندا وصربيا الجدد

طهران / 9 ايار/مايو/ارنا- تسلم وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان نسخة من اوراق اعتماد السفراء الجدد لجمهورية كازاخستان وفنلندا وصربيا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقدم أونتالاب أونالباييف، السفير الجديد لجمهورية كازاخستان لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم الأربعاء ، في بداية مهمته في طهران، نسخة من أوراق اعتماده خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

كما قدم سفير جمهورية فنلندا الجديد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ياني يوهانس ريانا، نسخة من اوراق اعتماده في بداية مهام عمله في البلاد، أثناء لقائه مع وزير الخارجية بعد ظهر الاربعاء.

والتقى، مساء الأربعاء، في بداية مهمته الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، دمير كوفاتشيفيتش، السفير الجديد لجمهورية صربيا في طهران، مع وزير الخارجية وقدم له نسخة من أوراق اعتماده.

وفي ختام مهمته الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التقى محمد بن حمد الهاجري سفير دولة قطر في طهران، الأربعاء، وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

كما التقى في ختام مهمتهما الدبلوماسية لدى طهران، سفير كينيا جوشوا جاتيمو أغوتا، وسفير إسبانيا أنجيل لوسادا فرنانديز، مع أمير عبداللهيان.

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