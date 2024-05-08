وزير الاتصالات: تم تنفيذ 12 عملية اطلاق للاقمار الصناعية خلال عامين ونصف

وقال زارع بور خلال لقائه مع آية الله سيد هاشم حسيني بوشهري، رئيس رابطة اساتذة الحوزة العلمية في قم ، یوم الاربعاء انه تم إحياء قطاع الفضاء في الحكومة الثالثة عشرة بحيث جرى منذ بداية مهامها (قبل عامين ونصف العام) تنفيذ 12 عملية إطلاق للأقمار الصناعية اي ما يعادل الاعوام الـ 12 التي سبقتها.

وقال وزير الاتصالات في جانب اخر من تصريحه: ان شبكة المعلومات الوطنية، التي هي من اهتمامات قائد الثورة وتعد من ضمن المجالات الإستراتيجية في البلاد، لم تكن مطروحة كاولوية اولى خلال العقد الماضي رغم كل الجهود التي بذلت.

وتابع: ان شبكة المعلومات الوطنية تقدمت بنحو 20%؛ في العقد الماضي الا انه الآن وبعد عامين ونصف فقط من عمر الحكومة الـ13 الحالية وصلت النسبة إلى نحو 60%، والآن ينصب تركيزنا على زيادة جودة وتوطين المعدات.

وفي إشارة إلى النمو الكبير لمستخدمي الشبكات الاجتماعية الداخلية، قال وزير الاتصالات: على سبيل المثال، كان لدى برنامج Ita messenger حوالي 2.5 مليون مستخدم نشط شهريًا في بداية الحكومة؛ لكن اليوم لديها حوالي 30 مليون مستخدم نشط شهريًا وزادت حركة المرور الخاصة بها أكثر من 20 مرة.

ووصف شبكة المعلومات الوطنية بالبنية التحتية للفضاء الافتراضي للبلاد وقال: سنفصل الاحتياجات الأساسية للناس عن الإنترنت الأمريكي، بحيث إذا حدث شيء ما، لن تحدث هنالك مشاكل لحياة الناس وأعمالهم.

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