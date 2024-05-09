التبادل التجاري بين ايران واميركا بلغ 27.7 مليون دولار خلال 3 اشهر

واورد مكتب الإحصاء الأمريكي في تقريره الأخير أن التبادل التجاري بين إيران والولايات المتحدة وصل إلى 27.7 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، اي بارتفاع نسبته 103% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والذي بلغ 13.6 مليون دولار.

وشهدت التجارة الإيرانية الأمريكية نموا مضاعفا في الربع الأول من عام 2024، فيما شهد العام الماضي كله، نمو التجارة بين البلدين بنسبة 8% ووصل إلى 61.2 مليون دولار.

وبحسب هذا التقرير، في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، زادت الصادرات الأمريكية إلى إيران بنسبة 77% حيث بلغت 23.8 مليون دولار في حين بلغت 13.4 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023 .

كما زادت واردات اميركا من إيران في الربع الأول من العام الجاري 20 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي اذ ارتفعت من 0.2 مليون دولار في الربع الأول من 2023 إلى 3.9 مليون دولار في الربع الأول من 2024.

وتحتل إيران المرتبة 152 بين وجهات صادرات الولايات المتحدة في الربع الاول من عام 2024، وتحتل المرتبة 163 بين مصادر وارداتها من السلع.

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