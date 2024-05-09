المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال ارتكب 3094 مجزرة في 7 أشهر من الحرب

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي، الأربعاء، أنّ 15.002 شهيد من الأطفال ارتقوا في حرب الإبادة، و30 استشهدوا نتيجة المجاعة.

ويواصل الاحتلال عدوانه منذ 7 أشهر مستهدفاً مناطق قطاع غزّة كافة، ومكثّفاً في الأيام الأخيرة قصفه على رفح، بالتزامن مع عملية عسكرية برية شرقيّها وعند المعبر.

وأفاد مراسل الميادين، بارتقاء 4 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل مدني مأهول في تل السلطان غربي مدينة رفح، كما أكد إطلاق مروحيات وآليات الاحتلال النار على المناطق الشرقية لرفح.

كذلك، استهدفت مدفعية الاحتلال أحد المباني وسط مدينة رفح، وفق ما نقل مراسل الميادين.

ووسط القطاع، أشار المراسل إلى ارتقاء شهيد وإصابة 6 آخرين من جراء قصف الاحتلال منزلاً غربي النصيرات.

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