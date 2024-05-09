وزير الاتصالات: 7.5 مليون اسرة ايرانية تستفيد من شبكة الالياف الضوئية

واضاف زارع بور في حفل تدشين مشروع الالياف الضوئية بمحافظة قم (وسط) اليوم الخميس، ان قم تاتي في المركز الثاني بعد محافظة كلستان (شمال) في مجال الافادة من شبكة الالياف الضوئية.

واوضح انه 14 مليون اسرة ايرانية ستستفيد بنهاية العام الايراني الحالي من شبكة الالياف الضوئية.

واكد ان الشبكة الام في ايران ازدادت بنسبة 90 بالمائة بمعدات ايرانية مائة بالمائة مضيفا ان ايران تعد ضمن خمس دول في العالم والقادرة على تصنيع تجهيزات ومعدات الالياف الضوئية.

ومضى يقول ان شبكة الالياف الضوئية هي قيد التنفيذ الان في 500 مدينة بالبلاد تغطي 70 بالمائة من السكان في ايران، اذ تم تنفيذ هذا المشروع في 150 مدينة بالكامل.

واكد وزير الاتصالات ان هذه التكنولوجيا تقوم في المرحلة الاولى بزيادة سرعة الافادة من المعطيات حتى الف ميغابايت وهي 100 مثل السرعة الحالية للانترنت في البلاد كما ان سرعة تحميل المحتوى تزداد بنسبة 400 ضعف.