خرازي: إن تعرضت كينونة ايران للتهديد، سنضطر لتغيير عقيدنا النووية

جاء ذلك في مقابلة أجرتها قناة "الجزيرة" مع خرازي الذي اجاب على اسئلة متعددة فيما يخص تطورات غزة والتغيرات الجيوسياسية على صعيد المنطقة وعملية "الوعد الصادق" وكذلك تغير النظام العالمي نحو نظام متعدد الاقطاب.

ودحض امكانية تحقق حل الدولتين، مشيرا الى احتيال الكيان الصهيوني في متابعة اي مشروع لاحلال السلام والامن في المنطقة وكذلك الى الاحداث التاريخية بما فيها اتفاقية اوسلو ليقول ان امريكا لو ارادت ممارسة الضغط على الكيان الاسرائيلي فيتعين عليها ان تتوقف في الدرجة الاولى عن ارسال السلاح لهذا الكيان.

واضاف انه لا معنى له ان تضع امريكا السلاح والامكانات المالية بتصرف الكيان الاسرائيلي من جهة، وتريد على الصعيد الدعائي انهاء حرب غزة من جهة اخرى.

واكد خرازي ان ايران عازمة على دعم محور المقاومة في المنطقة موضحا ان اي من اعضاء هذا المحور يتخذون القرار بناء على الظروف الميدانية ويتصرفون بشكل مستقل.

وتابع ان قوى المقاومة في اي بلد كانت، لا تتصرف ضد ذلك البلد. بل ان قوى المقاومة تعمل على مواجهة الكيان الاسرائيلي.