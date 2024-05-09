كنعاني: من المعيب ممارسة التهديد والضغط ضد المحكمة الجنائية الدولية

وكتب كنعاني في صفحته الشخصية على حسابه على منصة "إكس": ان هدف مجموعة من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ الامريكيين من اطلاق التهديد وممارسة الضغط على المدعي العام وقضاة المحكمة الجنائية الدولية، هو اضفاء الحصانة على جرائم الحرب والابادة الجماعية التي يقترفها المسؤولون والقادة العسكريون للكيان الصهيوني وهذا إجراء يبعث على الخزي والعار والقلق.

واضاف ان هذا التدخل الشنيع، سينتج أسلوبا محفوفا بالمخاطر يتعارض واهداف وفلسفة وجود المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة ومعاقبة مجرمي الحرب موضحا ان الصمت الدولي تجاه هكذا تهديدات، يعيق تنفيذ العدالة ويؤدي الى استمرار اجتراح الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

يذكر ان عدد من اعضاء الكونغرس الامريكي اعلنوا انه ان تم اصدار مذكرة اعتقال بحق سلطات الكيان الصهيوني من قبل محكمة العدل الدولية، فانهم سيثيرون قانون معاقبة مسؤولي هذه المنظمة الحقوقية.