محمدي كلبايكاني: عملية الوعد الصادق، عاقبت الكيان الصهيوني

واضاف حجة الاسلام و المسلمين محمد محمدي كلبايكاني اليوم الخميس في مراسم بدء عشرة الكرامة في قم ان القبة الحديدية لاسرائيل تحولت الى قبة ورقية موضحا ان القبة الحديدية لم تكن شيئا حتى قبل هذا، وبعون الله تعالى، فانه ليس بعيدا كثيرا، ان تزول اسرائيل على يد قوات الاسلام.

واوضح ان شعوب العالم قد تيقظت اليوم، لم يكن احد يتصور ان يتم رفع علم فلسطين في جامعات امريكا واوروبا، وأن يحرقوا اعلامهم ويمزقوها.

واكد ان مقاتلينا يتمتعون بتلك الارادة والعزيمة، بحيث أن ارتكب العدو ادنى غلطة، فان عقوبة قاسية ستكون بانتظاره.