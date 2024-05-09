٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٢:١١ م
رمز الخبر: 85471352
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journalistکاظم شماعییان

محمدي كلبايكاني: عملية الوعد الصادق، عاقبت الكيان الصهيوني

٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٢:١١ م
رمز الخبر: 85471352
محمدي كلبايكاني: عملية الوعد الصادق، عاقبت الكيان الصهيوني

قم/ 9 ايار/مايو/ارنا – اكد رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية في معرض اشارته الى صمود اهالي غزة بوجه همجية الصهاينة الغاصبين، اكد ان قائد الثورة الاسلامية قال خلال خطبة صلاة عيد الفطر: "ان هؤلاء اخطأوا في مهاجمتهم قنصليتنا، ويجب معاقبة اسرائيل" ولحسن الحظ، تحقق ذلك من خلال تنفيذ عملية الوعد الصادق.

واضاف حجة الاسلام و المسلمين محمد محمدي كلبايكاني اليوم الخميس في مراسم بدء عشرة الكرامة في قم ان القبة الحديدية لاسرائيل تحولت الى قبة ورقية موضحا ان القبة الحديدية لم تكن شيئا حتى قبل هذا، وبعون الله تعالى، فانه ليس بعيدا كثيرا، ان تزول اسرائيل على يد قوات  الاسلام.

واوضح ان شعوب العالم قد تيقظت اليوم، لم يكن احد يتصور ان يتم رفع علم فلسطين في جامعات امريكا واوروبا، وأن يحرقوا اعلامهم ويمزقوها.

واكد ان مقاتلينا يتمتعون بتلك الارادة والعزيمة، بحيث أن ارتكب العدو ادنى غلطة، فان عقوبة قاسية ستكون بانتظاره.

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journalistکاظم شماعییان

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