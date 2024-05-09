٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٢:٣٣ م
رمز الخبر: 85471369
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journalistکاظم شماعییان

القائد العام للجيش: "الوعد الصادق" سرّعت من زوال اسرائيل

٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٢:٣٣ م
رمز الخبر: 85471369
القائد العام للجيش: "الوعد الصادق" سرّعت من زوال اسرائيل

مشهد/ 9 ايار/مايو/ارنا - قال القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الفريق عبد الرحيم موسوي ان عمليتي طوفان الاقصى والوعد الصادق، سرعتا من زوال الكيان الاسرائيلي الغاصب والقاتل للاطفال.

وابلغ الفريق موسوي الصحفيين اليوم الخميس في مدينة مشهد (شمال شرق) ان عمليتي طوفان الاقصى والوعد الصادق سرعتا من مسار زوال الكيان الصهيوني وان العالم سيتخلص قريبا من شرور هذا الورم السرطاني.

واوضح ان العالم والمنطقة ينقسمان الى قبل وبعد هاتين العمليتين قائلا انه كما وجهت طوفان الاقصى ومقاومة غزة، العالم باتجاه جديد، فان عملية الوعد الصادق، ادت الى ايجاد حركة استراتيجية جديدة في العالم.

واكد ان الجيش نشط في تنفيذ المهام الموكلة اليه في اطار القانون، ويهيئ نفسه من خلال رصد التهديدات واستشراف المستقبل، للتهديدات المستقبلية.

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journalistکاظم شماعییان

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