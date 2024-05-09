القائد العام للجيش: "الوعد الصادق" سرّعت من زوال اسرائيل

وابلغ الفريق موسوي الصحفيين اليوم الخميس في مدينة مشهد (شمال شرق) ان عمليتي طوفان الاقصى والوعد الصادق سرعتا من مسار زوال الكيان الصهيوني وان العالم سيتخلص قريبا من شرور هذا الورم السرطاني.

واوضح ان العالم والمنطقة ينقسمان الى قبل وبعد هاتين العمليتين قائلا انه كما وجهت طوفان الاقصى ومقاومة غزة، العالم باتجاه جديد، فان عملية الوعد الصادق، ادت الى ايجاد حركة استراتيجية جديدة في العالم.

واكد ان الجيش نشط في تنفيذ المهام الموكلة اليه في اطار القانون، ويهيئ نفسه من خلال رصد التهديدات واستشراف المستقبل، للتهديدات المستقبلية.