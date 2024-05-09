رئيسي: تخصيص 100 الف هكتار اراضي للنهضة الوطنية للسكن

واضاف في مراسم افتتاح مشاريع النهضة الوطنية للسكن بمدينة قم، ان البلاد تمتلك الامكانات والقدرات اللازمة لتوفير الارض للاشخاص ممن تتوفر لديهم الشروط ضمن النهضة الوطنية للسكن.

واكد ان بناء المنازل، يشكل اولوية مهمة للحكومة موضحا ان تسليم ما يزيد عن 7 الاف وحدة سكنية للاهالي بمحافظة قم ياتي في اطار اهتمام الحكومة هذا.

يذكر انه تم تسليم 7 الاف و 256 وحدة سكنية وارض اليوم الخميس للمتقدمين بطلب الحصول عليها، وذلك خلال الزيارة الثانية لرئيس الجمهورية الى محافظة قم. وهذه الارقام تشمل افتتاح وتسليم 3 الاف و 748 وحدة سكنية و 3 الاف و 508 قطعة ارض.