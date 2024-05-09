٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٤:٢٩ م
رمز الخبر: 85471477
T T
٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

كنعاني يعقب على قمع الاحتجاجات الطلابية: دعم الكيان الصهيوني، فوق التزامات امريكا بحقوق الانسان

٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٤:٢٩ م
رمز الخبر: 85471477
كنعاني يعقب على قمع الاحتجاجات الطلابية: دعم الكيان الصهيوني، فوق التزامات امريكا بحقوق الانسان

طهران/ 9 ايار/مايو/ارنا – قال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني انه بات واضحا في ضوء قمع الحركات الاحتجاجية الطلابية في امريكا، ان الالتزام بالدعم غير المشروط للكيان الصهيوني، يفوق التزام امريكا وبعض الدول الأوروبية بحقوق الانسان.

وكتب كنعاني على صفحته الشخصية في منصة "إكس": ان القمع المتسم بالعنف والوحشية للحركات الطلابية في أمريكا واوروبا والتي تحتج على جرائم حرب الكيان الصهيوني، مستمر على قدم وساق.

وتابع: واضح ان التمسك بتقديم الدعم غير المشروط للكيان الصهيوني، هو فوق كل التزامات امريكا وبعض الدول الأوروبية بحقوق الانسان.

واضاف ان الراي العام العالمي، اصبح بعد الان لا يعطي أي قيمة للشعارات الزائفة التي تتمشدق بها امريكا وأوروبا بشان حقوق الانسان، لانهما باعا ليس حقوق الانسان فحسب، بل الحقوق الأولية لمواطنيهما، لحفنة من مجرمي الحرب بثمن بخس.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

تعليقك

You are replying to: .