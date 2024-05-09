كنعاني يعقب على قمع الاحتجاجات الطلابية: دعم الكيان الصهيوني، فوق التزامات امريكا بحقوق الانسان

وكتب كنعاني على صفحته الشخصية في منصة "إكس": ان القمع المتسم بالعنف والوحشية للحركات الطلابية في أمريكا واوروبا والتي تحتج على جرائم حرب الكيان الصهيوني، مستمر على قدم وساق.

وتابع: واضح ان التمسك بتقديم الدعم غير المشروط للكيان الصهيوني، هو فوق كل التزامات امريكا وبعض الدول الأوروبية بحقوق الانسان.

واضاف ان الراي العام العالمي، اصبح بعد الان لا يعطي أي قيمة للشعارات الزائفة التي تتمشدق بها امريكا وأوروبا بشان حقوق الانسان، لانهما باعا ليس حقوق الانسان فحسب، بل الحقوق الأولية لمواطنيهما، لحفنة من مجرمي الحرب بثمن بخس.