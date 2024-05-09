التنقيب عن اكثر من 2.5 مليار برميل احتياطيات جديدة للنفط

واكد خجسته مهر وهو يتحدث في مؤتمر صحفي في الدورة ال28 للمعرض الدولي للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات ، ان انتاج النفط ازداد ما بين 60 و 70 بالمائة.

واوضح ان العائدات المتاتية من تصدير النفط بلغت اكثر من 35 مليار دولار. مشيرا الى ان المطورين المحليين لبوا خلال العام الماضي معظم احتياجات صناعة النفط.

يذكر ان الدورة ال28 للمعرض الدولي للنفط والغاز والبتروكيماويات يقام في الفترة 8-11 ايار/مايو بمشاركة اكثر من الف و 500 شركة داخلية و 250 شركة اجنبية في مختلف القطاعات بما فيها شركات النفط والغاز والتنقيب والانتاج والتكرير والبتروكيماويات والشركات الناشئة وواحات التكنولوجديا والجامعات وشركات استارت اب. تحت شعار "صناعة النفط، القفزة الانتاجية، وتطوير التكنولوجيا.