٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١١:٠٤ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85471700
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بعد استهداف الاحتلال مبنىً تابعاً لها.. حركة النجباء تتوعد: ردّنا سيكون قوياً

٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١١:٠٤ م
رمز الخبر: 85471700
بعد استهداف الاحتلال مبنىً تابعاً لها.. حركة النجباء تتوعد: ردّنا سيكون قوياً

طهران / 9 ايار/مايو/ارنا- أفادت حركة النجباء العراقية، اليوم الخميس، بأنّ استهدافاً صهيونياً غادراً طال صرحاً ثقافياً وإعلامياً تابعاً لها، في العاصمة السورية دمشق.

وأكدت الحركة، في بيان، أنّ ردّها سيكون "مباغتاً وقوياً ومؤثراً"، مشيرةً إلى أنّ "العدو يعلم إلى أين وصلت صواريخنا".

وتابعت مؤكدةً: "سنصل إلى أعماق الكيان، ولن تمر هذه الجرائم من دون عقاب".

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق تنفيذها 3 عمليات ضد أهداف للاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت المقاومة، في بيانها، باستهداف قاعدة "نيفاتيم" الإسرائيلية في بئر السبع عبر الطيران المسيّر، بالإضافة إلى ضرب هدفٍ حيوي في أم الرشراش (إيلات) بواسطة طائرتين مسيرتين، فجر اليوم.

كذلك، استهدفت صباحاً، ميناء عسقلان النفطي، بواسطة صاروخ الأرقب، "كروز مطور"، مؤكدةً استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

انتهى ** 2342

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