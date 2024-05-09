أمير عبداللهيان: ما يحدث في غزة هو اختبار جدي لأوروبا التي تدعي حقوق الإنسان

وكتب أمير عبداللهيان، على شبكة التواصل الاجتماعي X بمناسبة يوم أوروبا مساء الخميس: اهنئ بمناسبة يوم أوروبا 2024، كل أولئك الذي يحيون هذا اليوم في أوروبا على أمل الوصول الى أوروبا موحدة وهادئة وحيوية.

وأضاف: في هذا اليوم المميز، يجب على جميع الذين عملوا من أجل السلام والازدهار في أوروبا أن يفكروا في السلام والأمن في جميع أنحاء العالم.

وقال وزير الخارجية: أن ما يحدث في غزة يشكل عبئا ثقيلا على كاهل الضمير الإنساني واختبارا جديا لشرعية القيم مثل الكرامة وحقوق الإنسان التي يدعي الأوروبيون أنهم يناضلون من أجلها.

وقال أمير عبداللهبان: على أوروبا أن ترفع صرختها من أجل العدالة في القضية الفلسطينية.

كما قال وزير الخارجية؛ إن إيران مستعدة لمواصلة العمل والتفاعل مع أوروبا على أساس الاحترام والحوار البناء والتعاون من أجل المصالح المشتركة والسلام والأمن في العالم.

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