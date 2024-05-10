رئيس الجمهورية يلتقي المرجع الديني آية الله شبيري زنجاني

جاء ذلك خلال لقاء آية الله رئيسي في زيارته الى مدينة قم المقدسة مع المرجع الديني آية الله العظمى السيد موسى شبيري زنجاني مساء الخميس.

وفي هذا اللقاء ، شكر رئيس الجمهورية، المرجع الديني آية الله العظمى شبيري زنجاني على اهتمامه بالحكومة الشعبية، واعتبر الاستماع إلى آراء مراجع الدين وتقديم تقارير عن أوضاع البلاد لهم من المهام الأساسية للمسؤولين التنفيذيين، داعيا سماحته الى استمرار الدعاء بالخير وتوجيهاته لمسؤولي الدولة.

من جانبه دعا آية الله العظمى شبيري زنجاني في هذا اللقاء، بالتوفيق للحكومة في تسيير شؤون البلاد ومواصلة خدمة الشعب.

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