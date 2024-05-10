١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:٣٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85471769
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رئيس الجمهورية يلتقي المرجع الديني آية الله شبيري زنجاني

١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:٣٨ ص
رمز الخبر: 85471769
رئيس الجمهورية يلتقي المرجع الديني آية الله شبيري زنجاني

طهران / 10 ايار/مايو/ارنا- اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ، الاستماع إلى آراء ووجهات نظر مراجع الدين وتقديم تقارير حول أوضاع البلاد إليهم، من المهام الأساسية للمسؤولين في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء آية الله رئيسي في زيارته الى مدينة قم المقدسة مع المرجع الديني آية الله العظمى السيد موسى شبيري زنجاني مساء الخميس.

وفي هذا اللقاء ، شكر رئيس الجمهورية، المرجع الديني آية الله العظمى شبيري زنجاني على اهتمامه بالحكومة الشعبية، واعتبر الاستماع إلى آراء مراجع الدين وتقديم تقارير عن أوضاع البلاد لهم من المهام الأساسية للمسؤولين التنفيذيين، داعيا سماحته الى استمرار الدعاء بالخير وتوجيهاته لمسؤولي الدولة.

من جانبه دعا آية الله العظمى شبيري زنجاني في هذا اللقاء، بالتوفيق للحكومة في تسيير شؤون البلاد ومواصلة خدمة الشعب.

انتهى ** 2342

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